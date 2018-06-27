Белый дом рассматривает Хельсинки в качестве места встречи Путина и Трампа

Энни Карни, Эндрю Рестуччиа, Politico

В завершающей части поездки Дональда Трампа в Британию и Брюссель в середине июля Белый дом выделил три дня для возможного саммита с Владимиром Путиным, пишет Politico.

Планы все еще уточняются, сообщает издание со ссылкой на источники в Белом доме, но на данный момент наиболее вероятное место встречи - Хельсинки.

"Эта площадка предоставит Путину желанную нейтральную территорию в стране, которая расположена достаточно близко к России, чтобы он смог вовремя вернуться в Москву на финал чемпионата мира по футболу 15 июля. По словам знакомого с планами источника, хотя на бумаге окончательно ничего не изложено по поводу возможного саммита, "все готовятся так, будто это будут Хельсинки", говорится в статье.

Президент Финляндии Саули Ниинисте работал над развитием отношений с Путиным, отмечает издание. Как и Трамп, он поздравил Путина с победой на выборах. "В прошлом году Ниинисте предлагал организовать переговоры тет-а-тет между Трампом и Путиным на саммите арктических государств в Финляндии. Та встреча сорвалась", - пишет Politico.

"Хельсинки предоставят Трампу и Путину также контекст, исторически значимый для российско-американских отношений. В 1975 году президент Джеральд Форд приезжал в столицу Финляндии на подписание Хельсинкских соглашений с целью улучшить отношения с Советским Союзом. Президент Джордж Буш-старший в 1990 году встречался в Хельсинки с президентом СССР Михаилом Горбачевым", - напоминают журналисты.

Советник по нацбезопасности Джон Болтон, как ожидается, обсудит в Москве место встречи. "На этой неделе Болтон остановился сначала в Лондоне и Риме, чтобы посовещаться с союзниками США по предполагаемому саммиту, который вызвал беспокойство у европейских лидеров, опасающихся, что Трамп может пойти на нежелательные уступки Путину", - сообщает Politico.

Трамп настроился на встречу с Путиным после саммита с Ким Чен Ыном в Сингапуре, отбросив беспокойство о том, какое впечатление произведет встреча в период расследования российского вмешательства в выборы, говорится в статье. Высокопоставленный сотрудник администрации Трампа сообщал изданию The New Yorker: "Его не остановить. Он намерен это сделать. Он хочет встретиться с Путиным, и поэтому он с ним встретится".

Источник: Инопресса