12:20 26.06.2018 | Дайджест | Новости 100197580

Российскую сборную вернули в реальный мир

Анатолий Курманаев, The Wall Street Journal

На чемпионате мира по футболу Россия после полосы удач столкнулась с реальностью, показав предел возможностей команды, которая держится не более чем на драйве и на горячих надеждах страны, пишет The Wall Street Journal. После двух поразительных побед сборная уступила более опытному Уругваю со счетом 0:3, сообщает из Самары корреспондент Анатолий Курманаев.


"Чтобы вырвать победу в группе, нужна была лишь ничья, тем не менее Россия сразу после свистка ринулась в атаку. Но более опытные латиноамериканцы хладнокровно использовали каждую брешь в неудачных попытках хозяев и расчетливо контратаковали, в первые 25 минут отправив два мяча мимо вратаря Игоря Акинфеева", - говорится в статье.

"С успехом заблокировав Мохаммеда Салаха из сборной Египта в прошлом матче, Россия не сумела сдержать звездных бомбардиров Уругвая Луиса Суареса и Эдинсона Кавани", - пишет автор. Во втором тайме Кавани прорвал защиту и забил третий гол.

После восьми голов в первых двух матчах тренер россиян Станислав Черчесов решил поэкспериментировать с командой и заменил трех игроков. Вмешиваться в победную "химию" сборной, прыгнувшей выше головы, - тактика рискованная, и она возымела зрелищный обратный эффект. "Россия вновь выглядела как до ЧМ: работящая, но небрежная и невыразительная команда без выдающихся талантов", - отмечается в статье.

"Первые две победы России в одночасье превратили сборную из позора страны в национальную гордость, и трудно было не почувствовать, что неожиданная похвала вскружила команде голову, - полагает Курманаев. - Напористая энергия, которую Россия показала в первой игре, исчезла, и может оказаться непросто вернуть ее, чтобы одолеть еще более грозного соперника в следующем матче".

Источник: Инопресса


российская сборная  Уругвай  футбол  ЧМ  

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