Пресс-секретарь Навального: "Я провела 25 суток за решеткой из-за твита!"

Филипп Пьятов, Bild

Кира Ярмыш, как и ее босс Алексей Навальный, провела почти месяц за решеткой накануне ЧМ-2018. В интервью Bild она рассказывает, с какой целью ее задержали, почему надзиратели ее боялись и какой будет следующая антипутинская демонстрация.

В своем твите, рассказала Ярмыш, "я обратилась с призывом выйти на акцию протеста против вступления в должность президента Владимира Путина. Эта демонстрация была запрещена - но в тот момент, когда я писала свое сообщение в Twitter, запрета еще не было - тогда даже не было подано заявки (на ее проведение). Но суд это обстоятельство не интересовало".

Решение о таком сроке пребывания под стражей было вынесено потому, что "это было моим вторым задержанием в этом году", сказала Ярмыш. "В марте меня задерживали, потому что я сделала передачу о бойкоте президентских выборов, транслировавшуюся в реальном времени. Поскольку студия находилась за границей, им пришлось выдумывать иную причину. Поэтому они воспользовались моим сообщением в Twitter, где я призывала к бойкоту выборов. Тогда мне дали пять суток".

По всей видимости, сказала Ярмыш, ее и ее коллег арестовали перед ЧМ, чтобы не дать организовать новые протесты. "Они хотели дать нам понять, что не потерпят этого", - сказала собеседница издания.

Причины их освобождения Ярмыш связывает с чемпионатом мира по футболу. "В ходе ЧМ за решеткой не должно быть политических заключенных - это может выставить российскую власть в дурном свете. Но, знаете, я радуюсь футбольному турниру, этому хорошему настроению у нас. Меня злит только коррупция в преддверии турнира. Друзья Путина снова заработали много денег - на этот раз на ЧМ", - заявила активистка.

Комментируя решение правительства повысить пенсионный возраст, пресс-секретарь Навального указала, что власть воспользовалась тем, что у людей во время ЧМ хорошее настроение, и "провела непопулярные реформы - так нельзя!".

Но и в других странах люди после 60 лет еще работают, заметил интервьюер. "В других странах, - ответила Ярмыш, - люди и живут дольше. В российских регионах - вдали от Москвы и Санкт-Петербурга - многие мужчины не доживают до 65. Поэтому мы планируем акции протеста совместно с профсоюзами. После завершения ЧМ они планируются и в крупных городах".

Рассказывая о своем пребывании в тюрьме, Ярмыш сказала, что отбывала срок вместе с женщинами, которые оказались там в связи с совершением краж, нетрезвым вождением или чем-то аналогичным. "Но никому не дали 25 суток, большинство получило 3-5 суток ареста. Все были в шоке, что я за один твит должна провести за решеткой почти месяц".

Надзиратели, отметила собеседница Bild, были "чрезвычайно вежливы и крайне осторожны. Они постоянно боялись, что я буду писать жалобы. Большинство тех, кто попадает туда, не разбирается что и как - и только политические заключенные уже стали экспертами. Однажды в столовой не было еды - надзиратели запаниковали, подумали, что я буду писать жалобу, и предложили мне свою - вот это было абсурдом".

Источник: Инопресса