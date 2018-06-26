Эрдоган теперь такой же могущественный, как Путин, и может перестраивать Турцию по своему усмотрению

Озан Демиркан, Handelsblatt

После победы на выборах Эрдоган будет расширять свою власть. Критики опасаются единоличного правления. Осторожными остаются и инвесторы, пишет Озан Демиркан на страницах немецкого изданияHandelsblatt.

Для Турции прошедшие выборы имеют важное значение, ведь Эрдоган не только обеспечил себе новый срок в качестве президента - теперь он окончательно вошел в клуб правителей-автократов, отмечает журналист.

Эрдоган, который уже 16 лет управляет судьбой Турции и будет делать это еще минимум пять лет, стал самым могущественным правителем страны со времен основателя государства Ататюрка. Теперь он располагает почти такой же свободой действий, как и другие правители в регионе, например президент России Владимир Путин и иранское правительство в Тегеране, и почти такой же властью, как властители Саудовской Аравии, полагает Демиркан.

Критика с севера Европы Эрдогана не беспокоит. Теперь он может осуществлять запланированную реорганизацию государства. После этих выборов будет инициирована конституционная реформа, которая предоставит ему расширенные полномочия. Президент станет одновременно и главой правительства, передает журналист.

Сторонники реформы надеются, что она принесет больше стабильности в исполнительный аппарат Турции, в котором за 95 лет с момента основания государства сменилось 65 правительств. Критики опасаются единоличного правления, игнорирования оппозиции и беспрепятственного развития государственного капитализма, например в виде крупных строительных объектов.

Какой дорогой пойдет Турция после победы Эрдогана, вероятно, в первую очередь интересует ЕС и НАТО. Ясно одно: будущая политика партнера по НАТО и кандидата на вступление в ЕС, очевидно, и дальше будет осуществляться обособленно - и по Сирии и Ираку, и по закупкам боевых комплексов у России, считает автор публикации.

В то же время пока нельзя предвидеть, готов ли Эрдоган к компромиссам в затяжном споре с ЕС. Заместитель председателя немецкой партии СвДП Александр Граф Ламбсдорфф опасается, что Турция станет лазейкой для Москвы и Пекина в реализации внешнеполитических инициатив, передает издание.

За событиями в Турции внимательно следила и немецкая экономика. По мнению Рональда Шнайдера, эксперта по странам с развивающейся экономикой из компании Raiffeisen Capital Management, Турции срочно необходимо принять меры по стабилизации национальной валюты и предотвращению высокой инфляции. "Вопрос в том, готов ли вновь избранный президент к такому замедлению темпов роста экономики, остается открытым", - отмечает эксперт. Эрдоган, поясняет автор, является большим приверженцем принципа "рост любой ценой". Высокий ссудный процент, по его мнению, мешает предприятиям брать кредиты для того, чтобы инвестировать в экономику и финансировать крупные проекты. Однако низкая процентная ставка ставит под угрозу стабильность национальной валюты. Лира за последний год потеряла в стоимости уже около 40%, отмечает Демиркан.

У Эрдогана появилось достаточно времени для того, чтобы завершить преобразование государства, которое он уже основательно поменял. Согласно данным опроса, проведенного до выборов, почти две трети населения Турции видят в Эрдогане того "сильного правителя", каким он представляет себя сам, сообщает автор в заключение.

Источник: Инопресса