18:12 26.06.2018 | Дайджест | Новости 100197600

Британия идет на столкновение с Россией на специальной сессии ОЗХО

Патрик Винтур, The Guardian

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон на сессии ОЗХО в Гааге намерен настоять на голосовании за наделение инспекторов организации полномочиями по выявлению виновных в химатаках в Сирии, сообщает The Guardian.


Россия яростно сопротивляется этому шагу и заявляет, что он политизирует организацию, а британская русофобия рискует подорвать уважаемый и по большей части научный орган, передает журналист Патрик Винтур.

"Великобритании требуется поддержка примерно 60 стран, чтобы на специально созванной двухдневной встрече в Гааге наделить ОЗХО новыми полномочиями. Чтобы созвать во вторник специальную сессию ОЗХО, Британия заручилась поддержкой порядка 90 стран в результате масштабной дипломатической операции", - сообщает автор статьи.

Великобританию поддерживает секретариат ОЗХО. Соединенное Королевство призывает к тому, чтобы полномочия по выявлению виновных применялись поначалу в Сирии, а дальнейшее усиление организации было рассмотрено на специальной сессии через полгода.

"Чтобы голосование состоялось, необходим кворум из 97 стран, а для принятия резолюции требуется большинство в две трети голосов. Британские чиновники уверены, что находятся на пороге победы. Они с удовлетворением отметили поддержку США в адрес многосторонней организации, приобретающей все большее значение", - говорится в статье.

"Россия подала встречное предложение, которое, как заявляет Британия, предоставит ей право налагать вето на выводы ОЗХО и подорвет независимость генерального директора организации. С дипломатической точки зрения Британии будет нанесен удар, если специальная сессия, открытая для всех стран, подписавших конвенцию о химоружии, проголосует и за британскую резолюцию, и за резолюцию, поддерживаемую Россией", - пишет Винтур.

Источник: Инопресса


Британия  Борис Джонсон  ОЗХО  Россия  

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