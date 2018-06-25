12:10 25.06.2018 | Дайджест | Новости 100197494

Турция выбирает авторитаризм

Редакция, The Wall Street Journal

Победа на выборах наделит Реджепа Тайипа Эрдогана значительными полномочиями, которые расширят его все более авторитарную власть, пишет The Wall Street Journal.


"Есть и крупица хороших новостей: выборы показали оживившуюся, пусть все еще преследуемую демократическую оппозицию", - говорится в редакционной статье.

Эрдоган правит страной уже 15 лет. По данным государственных СМИ, он получил 53% голосов, преодолев порог в 50%, необходимый для предотвращения второго тура. "Его ближайший соперник, Мухаррем Индже из светской Республиканской народной партии (РНП), набрал более 30% голосов", - сообщает газета.

Многие избиратели недовольны поворотом правящей Партии справедливости и развития к неправильному, на их взгляд, управлению экономикой после прежних сильных показателей, говорится в публикации. "Турция переживает медленный экономический рост, повышение инфляции и отток капитала, на фоне того как Эрдоган поддался своим авторитарным инстинктам и политизировал Центральный банк. Он пытался отвлечь внимание от финансовых вопросов, отправляя войска в Сирию и Ирак и разжигая национализм", - пишет WSJ.

"Турция является членом НАТО, а ее обходили вниманием, поскольку администрация Трампа сосредоточилась на Северной Корее, Иране и России. Одержав очередную победу, Эрдоган, вероятно, станет еще более сложным партнером", - полагает издание.

Источник: Инопресса


Турция  авторитаризм  Реджеп Тайип Эрдоган  

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