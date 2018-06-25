На чемпионате мира побеждает российский автократ-мусульманин

Карим Зидан, Foreign Policy

Владимир Путин на прошлой неделе поприветствовал гостей, зрителей и игроков со всего мира на чемпионате по футболу, который Москва стремится задействовать в дипломатических целях. Но есть человек, который еще сильнее жаждет воспользоваться чемпионатом мира, - это Рамзан Кадыров, пишет в статье для Foreign Policy журналист Карим Зидан.

Автор указывает на то, что Чечня принимает у себя сборную Египта в период ее нахождения в России. Эта новообретенная связь в спорте между Чечней и Египтом - новое свидетельство растущих амбиций Кадырова в регионе и - шире - в мусульманском мире, считает он.

"Вскоре после прибытия команды Египта в Россию чеченские чиновники обратились к звездному египетскому игроку Мохаммеду Салаху в его гостиничном номере и сообщили, что Кадыров ожидает его в лобби. Салах встретился с чеченским автократом и сфотографировался с ним на глазах у нескольких сотен фанатов", - сообщает Зидан.

"Эта фотосессия - лишь один эпизод в непрерывной полномасштабной кампании Кадырова, призванной выставить его доброжелательным лидером и опровергнуть впечатление, созданное недавними смертоносными преследованиями представителей ЛГБТ в республике, а также создать среди его собратьев-чеченцев имидж влиятельного правителя, способного подружиться со знаменитостями. В данном случае он пообщался с, пожалуй, самым популярным спортсменом в мусульманском мире", - продолжает журналист.

Чечню посещали множество спортсменов и других знаменитостей, в том числе актеры Жан-Клод Ван Дамм и Стивен Сигал, чемпион в кикбоксинге Бадр Хари, а также бывшие чемпионы UFC Фабрисиу Вердум и Фрэнки Эдгар. Все они с удовольствием принимали вознаграждения и помалкивали о жестокости режима и репрессиях, отмечается в статье.

За время своего пребывания у власти Кадыров стал не только политическим лидером, но и лицом почти 20 миллионов российских мусульман. "В результате он стал значимым игроком в российской политике не только благодаря охвату своей власти на Северном Кавказе, но еще и потому, что находится в выгодном положении для исполнения роли посредника во все более тесных отношениях между Россией и теми странами на Ближнем Востоке и Северной Африке, где преобладают мусульмане-сунниты", - пишет Зидан.

В 2017 году он отправился в Бахрейн, где встретился с королем Хамадом. Эта поездка в конечном итоге подготовила почву для улучшения экономических отношений королевства с Чечней и Россией в целом. Кадыров налаживал связи также с ОАЭ, и фактический правитель шейх Мохаммед бин Заид в 2017 году основал в Чечне фонд для финансирования местных предприятий. "Эти встречи проложили путь к его нынешним усилиям по выстраиванию более тесных отношений с Египтом", - говорится в статье.

"Чемпионат мира по футболу стал для Кадырова пиар-победой, - считает автор публикации. - Западные СМИ раскритиковали Салаха, египетскую футбольную ассоциацию и ФИФА за то, что те позволили использовать себя в пропагандистских целях, но это не возымело воздействия. Египетское правительство продолжает отстаивать свое решение позволить сборной остановиться в Грозном. Правозащитные организации бьют тревогу из-за решения ФИФА, допустившей, что Чечня стала базой для команды, однако крупнейшая мировая спортивная организация по-прежнему позволяет диктатору использовать ее мероприятие как платформу для политической пропаганды".

Даже плохие результаты египетской сборной предоставляют Кадырову благоприятную возможность - в данном случае продемонстрировать преданность Кремлю, добавляет автор статьи. "Чеченцы болели прежде всего за сборную России", - написал Кадыров в Telegram после второго проигранного Египтом матча.

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