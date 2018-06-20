Безудержная Россия быстро покончила с мечтой Мохамеда Салаха

Оливер Кэй, The Times

"За шесть дней российская сборная нежданно преобразилась из нервозной команды-хозяйки, не вполне уверенной в себе, в жизнь и душу праздника на нынешнем ЧМ", - пишет футбольный обозреватель The Times Оливер Кэй.

"После всех вопросов и сомнений команда начала турнир впечатляюще - нашла формулу победы, центральную роль в которой играют Денис Черышев и Артем Дзюба с его массивной фигурой. Существует один сценарий, при котором Россия может упустить шанс на плей-офф, но эта версия настолько маловероятна, что ее можно отмести. Обыграв Саудовскую Аравию со счетом 5:0, россияне продолжили в том же духе, во вторник вечером одержав впечатляющую победу над Египтом (3:1) благодаря блицу из трех голов в начале второго тайма. Ликование после финального свистка, как на поле, так и на трибунах в Петербурге, не выглядело преждевременным. Как и беспокойство Мохамеда Салаха и его египетской сборной, чье долгожданное приключение на ЧМ, похоже, окажется ужасающе кратким", - говорится в статье.

Автор отмечает, что возвращение Салаха на поле предвкушалось. "Но к моменту, когда он забил гол с пенальти, Россия уже почти гарантировала себе успех. Главными фигурами вечера стали Черышев и Дзюба - игроки, которые не были включены в первоначальный состав на матче открытия, но быстро сделались незаменимыми", - пишет издание.

"Это примечательная метаморфоза для команды, которая не выиграла ни одного из семи финальных "разминочных матчей", что побудило президента Путина заявить: "К сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала". Путин потребовал, чтобы сборная играла "достойно" и показала "современный, интересный, красивый футбол". Это она определенно делает", - отмечает автор.

"Поскольку это Россия, то, конечно, на горизонте маячит грозовое облако. Во вторник вечером в Германии появилось сообщение с обвинениями в допинге в российском футболе. Когда позднее об этом спросили Станислава Черчесова, он среагировал возмущенно", - сообщает журналист. "Это наша пресс-конференция после матча, - сказал тренер российской сборной. - Вопрос не имеет никакого отношения к матчу".

Репортер изменил тактику и спросил, претендует ли сборная России на победу в ЧМ. "На эти слова Черчесов улыбнулся. Как все быстро меняется", - комментирует автор.

"Россия внезапно начинает верить в эту команду", - добавляет он.

Источник: Инопресса