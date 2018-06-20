Ангела Меркель становится просительницей

Торстен Кнуф, Frankfurter Rundschau

Времена, когда канцлер Ангела Меркель задавала тон в Брюсселе, прошли. Компромисс в миграционном споре будет стоить ей дорого, пишет журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Торстен Кнуф.

Еще год назад Ангела Меркель считалась "королевой Европы", однако за год жизнь человека может перевернуться с ног на голову. Меркель пережила похожую на поражение победу на выборах в Бундестаг в сентябре, провал "ямайской коалиции", а затем переговоры о создании коалиции с социал-демократами, в которых канцлеру пришлось немало заплатить за сохранение власти, напоминает Кнуф.

Теперь же в Германии происходит "странный" спор между союзными партиями ХДС и ХСС о политике в отношении беженцев, речь в котором идет и о будущем Европы, а именно о том, в состоянии ли страны ЕС выработать совместную миграционную политику или же каждое государство будет делать то, что кажется ему удобным в данный момент. Меркель хочет сохранить единство Европы. Если ей не удастся достичь прорыва в вопросе миграции, коалиция может рухнуть - а заодно и канцлер, полагает журналист.

На помощь Меркель придется поспешить Макрону, однако и за это придется заплатить свою цену, например, в отношении предлагаемого Францией инвестиционного бюджета для еврозоны.

"Позиции стран ЕС в миграционной политике абсолютно непоколебимы, - продолжает Кнуф. - Такие страны, как Италия и Греция, хотят, чтобы другие забрали их беженцев. Польша и Венгрия о таком и думать не хотят. Страны ЕС уже несколько лет безрезультатно обсуждают реформу европейской миграционной системы".

Меркель хочет заключить соглашения с теми немногими странами ЕС, которые гарантируют меньший приток беженцев в Германию. "Канцлер полностью зависит от партнеров. Времена, когда Меркель приезжала в Брюссель и навязывала другим свою волю, прошли. Она превратилась в просительницу", - уверен журналист.

Судьба Меркель теперь также зависит от таких персонажей, как праворадикальный глава МВД Италии Маттео Сальвини, который уже не первый год мечтает показать немцам правильный путь. "Общественность становится свидетелем невероятного снижения авторитета фрау канцлер - как в Германии, так и в Европе", - констатирует Кнуф.

Источник: Инопресса