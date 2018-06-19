Швейцарские фанаты заблудились в Донбассе

Андре Баллен, Handelsblatt

Чемпионат мира превратился в приключение для швейцарских фанатов: как сообщает украинская журналистка Анна Домбровская, пятеро мужчин, направлявшихся на групповую игру Швейцарии против Бразилии, оказались в Донбассе, на востоке Украины, "почти на линии фронта", пишет корреспонден Handelsblatt Андре Баллен.

Мужчины ехали на микроавтобусе и, вероятно, хотели воспользоваться тем, что на Украине, как и в России, для болельщиков, имеющих билеты на ЧМ, действует безвизовый режим. По словам украинской журналистки, "навигатор предложил им маршрут через оккупированный Донецк, переночевать фанаты хотели в оккупированной Амвросиевке".

Домбровская удивлена, почему украинская армия не развернула болельщиков на КПП в Донбассе, вдали от линии фронта. По словам журналистки, украинские военные лишь показали швейцарцам, как выехать из зоны боевых действий, чтобы доехать до цели по безопасному маршруту, передает Баллен.

Напряженность в Донбассе снова обострилась незадолго до чемпионата, говорится в статье. Обе стороны обвиняют друг друга в масштабном нарушении действующего режима прекращения огня. Владимир Путин во время "прямой линии" зашел настолько далеко, что пригрозил Украине "тяжелыми последствиями для ее государственности" в случае интенсивных боевых действий в регионе во время ЧМ.

Источник: Инопресса