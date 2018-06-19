Может ли футбол реально влиять на биржи?

Беате Ламмер, Die Presse

Как показывают исследования, участники рынка ведут себя нерационально во время ЧМ по футболу, пишет в статье на сайте Die Presse Беате Ламмер.

"На биржах систематически вырисовываются определенные стратегии, которые со стороны могут выглядеть загадочно. (...) Например, период с мая по октябрь считается гораздо менее удачным, чем с ноября по апрель. В этой связи даже есть правило, согласно которому акции следует продать в мае, чтобы затем купить по осени. Выглядит странно, - комментирует журналистка, - однако статистика - дама упрямая".

Существуют все основания утверждать, что акции на бирже страны-победителя ЧМ по футболу какое-то время торгуются более чем неплохо. "Казалось бы, что за ерунда: почему компаниям должно быть лучше или хуже от того, что национальная сборная получила кубок чемпионата? И тем не менее, в 2006 году после победы Италии на ЧМ в Германии индекс Миланской биржи показывал рост по сравнению с мировым фондовым индексом", похожая ситуация случилась и с Испанией после ее победы на ЧМ в Южной Африке в 2010 году. Эффект, однако, был краткосрочным, констатирует автор.

Есть здесь и исключения: в 2014 году Германия получила титул чемпиона мира по футболу в Бразилии, а Франкфуртская биржа демонстрировала не самые лучшие показатели. "Биржа страны, принимающей ЧМ, также выигрывает от футбольного события, - пишет журналистка. - Примером тому служат Франкфурт в 2006 году, Йоханнесбург в 2010-м, Сан-Паулу в 2014-м. И только России пока не удается побить мировой фондовый индекс - американские санкции имеют больший вес, чем лихорадка вокруг ЧМ".

Получается, что участники рынка ведут себя весьма нерационально, говорится в статье. "Такие политические события, как угроза торговой войны, также могут заставить рынки колебаться в ту или иную сторону. Это открывает возможности для инвесторов выгодно приобрести акции", - признает Ламмер, однако советует не переоценивать подобный шанс. "Особенно это касается мелких инвесторов - мы не единственные, кто пытается играть на рынке", - пишет журналистка.

Источник: Инопресса