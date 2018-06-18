Непопулярные меры на фоне ЧМ

Эммануэль Гриншпан, Le Temps

Российское правительство решило втихую отодвинуть возраст выхода на пенсию и повысить НДС. Владимир Путин, который всегда этому противился, сегодня умывает руки, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

Пока взгляд россиян прикован к чемпионату мира по футболу, правительство под шумок переходит к непопулярным мерам - повышает НДС с 18 до 20% и нарушает табу, существующее после прихода Путина к власти: повышение пенсионного возраста. Такую пилюлю трудно проглотить в стране, где самой беспомощной социальной категорией являются пожилые граждане, пишет Гриншпан, уточняя, что большинство получает пенсию в размере 100-300 швейцарских франков в месяц.

В реальности Россия равняется на развитые страны, поскольку сегодня россияне выходят на пенсию раньше, чем другие члены Организации экономического сотрудничества и развития. Премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг вечером указал на то, что законопроект будет передан в парламент для рассмотрения до летних каникул. "Это значит в разгар ЧМ, в то время, когда митинги полностью запрещены", - отмечает автор.

Опережая негативные политические последствия повышения пенсионного возраста, российский президент пытается подстраховаться, отмечает журналист. "Президент России Владимир Путин не участвует в проработке пенсионной реформы, этим занимается правительство", - заявил в пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 14 декабря, в разгар президентской кампании, Путин обходил эту острую тему: "Но повторяю еще раз и хочу это подчеркнуть, никакого окончательного решения не принято. (...) Такие решения не могут приниматься кулуарно, даже на уровне правительства". Российская пресса напоминает о том, что в 2005 году Путин заявил: "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет".

Оппозиционер Алексей Навальный, недавно освободившийся после 30 дней ареста, язвительно замечает, что 40% мужчин не доживут до 65 лет. Другие критические голоса подчеркивают, что в нынешних условиях рынка труда мужчине или женщине старше 55 лет очень трудно найти работу, а следовательно, есть риск, что люди от 55 до 65 лет будут перебиваться лишь краткосрочными заработками, передает Гриншпан.

Многие насмехаются над "тефлоновым президентом", который купается в лучах славы в СМИ в моменты побед, но таинственно из них исчезает при поражении, сообщает автор статьи. "Путин в ярости: он узнал о повышении пенсионного возраста и НДС", - иронизирует главный редактор оппозиционного издания "Медиазона", имея в виду миф "царь хороший, а бояре - плохие". Еще одна горькая шутка широко распространяется в российских соцсетях: "У вас были Олимпиада в Сочи, Крымский мост, чемпионат мира по футболу. Теперь вы знаете, на что пошли ваши пенсии".

Источник: Инопресса