Россия заявляет, что новый военный план НАТО - это угроза стабильности Европы, и вооруженные силы Москвы готовы дать ответ

Кристина Маза, Newsweek

"Российские официальные лица заявили, что новый план НАТО, предполагающий подготовку к боевым действиям за один месяц, ослабит безопасность и стабильность в Европе", - пишет журналистка Newsweek Кристина Маза. "В конце прошлой недели министры обороны стран НАТО встретились и обнародовали новую стратегию борьбы с Россией. Согласно новому плану, именуемому "Четыре по тридцать", 30 пехотных батальонов, 30 эскадрилий ВВС и 30 военных кораблей приготовятся за 30 дней к развертыванию, чтобы бороться с любыми угрозами", - говорится в статье.

"В среду замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что новый план НАТО - угроза европейской стабильности, а Москва ответит, подготовив свои военные меры самозащиты", - пишет издание.

Журнал отмечает: недавнее заявление Норвегии, что она попросит США разместить на ее территории вдвое больше морских пехотинцев, как и план "Четыре по тридцать", "указывают, что члены НАТО все больше считают Россию угрозой, несмотря на дружелюбную риторику президента Трампа в адрес Москвы и ее руководства".

Источник: Инопресса