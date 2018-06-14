Глава МИД Австрии предостерегает: "Мы не вправе уступить Юго-Восточную Европу Китаю"

Ханс-Петер Зибенхаар, Handelsblatt

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в интервью немецкому изданию Handelsblatt о проблеме миграции и включении Западных Балкан в состав ЕС.

На срок своего председательства в Совете ЕС, которое начнется в конце июня, Австрия поставила цель улучшить защиту европейских границ. Одновременно Австрия требует прекращения переговоров с Турцией о вступлении страны в ЕС. Журналист Ханс-Петер Зибенхаар поинтересовался, не стоит ли, наоборот, выступать за тесное сотрудничество с Анкарой, чтобы достичь поставленной цели. Карин Кнайсль признала необходимость сохранения диалога с Турцией, отметив, что есть много проблем, которые необходимо обсуждать, начиная от консульских вопросов и заканчивая вопросами безопасности. Однако эти проблемы министр обсуждает со своим турецким коллегой по должности в рамках двусторонних переговоров. Что касается проблемы с беженцами, то существующее соглашение между ЕС и Турцией было заключено, прежде всего, под руководством Германии, подчеркнула Кнайсль.

Недавно в связи с высылкой из Австрии имамов и закрытием нескольких мечетей президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил опасение, что подобные шаги могут "привести мир к новому крестовому походу", а его пресс-секретарь заявил об "исламофобской, расистской и дискриминационной волне" в Австрии, заметил журналист. Кнайсль напомнила о действии в Австрии закона об исламе, запрещающего иностранное финансирование деятельности имамов, за нарушение которого и были депортированы священнослужители. "Свобода вероисповедания является большой ценностью в Австрии. Однако политизации или радикализации нет места. При нарушении закона об исламе Австрия должна и будет реагировать так, как мы сделали это в прошлую пятницу", - заявила министр.

"Вас считают знатоком Ближнего Востока и Средиземноморья. Не лежит ли там ключ к решению миграционного вопроса?" - спросил Зибенхаар.

"Миграция из Северной Африки и Ближнего Востока обусловлена не только войнами. По-настоящему обостряет ситуацию демографическое развитие. Мы все больше имеем дело с молодыми людьми, которые не подвергаются прямым преследованиям и не являются военными беженцами. Они просто не могут создать себе какой-либо социальный статус на родине", - ответила Кнайсль.

Несмотря на серьезные проблемы ЕС, Австрия выступает за быстрое расширение ЕС на Балканах. "Возникший в Юго-Восточной Европе политический вакуум не должен быть предоставлен самому себе. Поэтому будущее расширение ЕС является логичным и очевидным, - считает министр. - Мы срочно должны создать перспективу для стран Юго-Восточной Европы, желающих вступить в ЕС. Мы не вправе уступить Юго-Восточную Европу Китаю, потому что уже сегодня там заметно сильное присутствие Китая на экономическом уровне. Это влияние может продолжиться и в геополитике. Это не в наших интересах". Кнайсль добавила, что во время председательства Австрии в ЕС страна хочет убедить своих партнеров в необходимости расширения ЕС на Балканах. Так, министр уже обсудила данный вопрос с Федерикой Могерини, верховным представителем ЕС по иностранным делам. Во время неофициальной встречи министров иностранных дел под председательством Австрии, которая пройдет 30-31 августа в Вене, вступление стран Юго-Восточной Европы в ЕС также станет главным вопросом на повестке дня, рассказала Кнайсль.

"Несколько дней назад президент России Путин посетил Австрию. Отношения между Веной и Москвой считаются надежными и доверительными. Должна ли Европа выработать новое отношение к России?" - поинтересовался журналист.

"Визит Путина состоялся не потому, что у Вены якобы особое отношение к Москве. Это не так. Визит в Вену является одним из дипломатических визитов, которые практикуют и другие страны ЕС", - подчеркнула Кнайсль.

"Я придерживаюсь дипломатического принципа: "География является константой истории". Европа - это часть мировой карты, на которой страны очень близки друг к другу - в историческом и экономическом смысле, в хороших и плохих моментах. Мы не можем отрицать этот факт и убрать с карты Россию", - отметила министр.

Источник: Инопресса