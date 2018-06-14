Что должны учитывать представители секс-меньшинств, а также других рас в ходе ЧМ в России

Юлиан Репке, Bild

В России стартует чемпионат мира по футболу. Тысячи фанатов со всего мира съедутся в империю Путина, пишет немецкий таблоид Bild.

"Нормальным чемпионатом нынешний не назовешь - особенно это касается тех, кто принадлежит ко всякого рода "меньшинствам", например, геев или лесбиянок, а также людей с темной кожей или с азиатской внешностью", - отмечает автор публикации Юлиан Репке.

В России при Путине был принят уже получивший печальную известность закон "о пропаганде гомосексуализма". "Окологосударственная группа молодчиков, которая будет следить во время ЧМ за порядком, заявила о том, что будет выявлять представителей нетрадиционной ориентации рядом со стадионами", - говорится в статье.

Тема расизма и экстремизма на футбольных стадионах не менее актуальна для России, продолжает автор. В этой связи организация FARE ("Футбол против расизма в Европе") выпустила путеводитель, в котором "представителям меньшинств даются советы, как вести себя во время чемпионата, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами или не очутиться за решеткой".

Как заявил координатор программ FARE по Восточной Европе Павел Клименко в беседе с Bild, "многие фанаты опасаются гомофобной атмосферы или же проблем с правами человека в России". В этой связи организация призывает к бдительности в первую очередь однополые пары. "Вы не должны участвовать в акциях в поддержку ЛГБТ", - советуют авторы путеводителя.

Однополые пары могут держаться за руки в общественных местах, однако FARE советует им соблюдать осторожность в проявлении чувств вдали от центра города.

"Что касается размещения, то организация советует прибегнуть к отдельным приемам, чтобы скрыть свою гомосексуальность: например, если пара останавливается в гостинице, проблем с расселением в одном номере не возникнет. Но вот с частными квартирами нужно быть осмотрительнее и, например, бронировать две комнаты", - передает издание.

Еще одна рубрика посвящена "этническим меньшинствам", говорится в статье, - а именно тем, чья внешность может быть необычной для России. Абсолютно нормально, что в России проверяют документы у тех, кто принадлежит к другой этнической группе, "особенно если вы имеете азиатскую или восточную внешность". Не следует сопротивляться этому "выборочному контролю", советуют составители путеводителя.

Кроме того, авторы указывают на то, что "русские могут не понимать, что употребляют расистские выражения, и им зачастую не хватает норм приличия, когда они общаются с темнокожим собеседником или человеком с азиатской внешностью". Так, гостей ЧМ-2018 не должно шокировать слово "негр" - в России это слово не имеет расистского подтекста, а окрашено нейтрально, говорится в статье.

Источник: Инопресса