Россия - Саудовская Аравия: нераспроданные билеты на ЧМ

Когда до начала турнира оставался один день, билеты на 20 матчей чемпионата мира по футболу в России были проданы еще не полностью, в том числе на первый матч английской сборной - игру с Тунисом, сообщает корреспондент The Times Мартин Зиглер. На этот матч имелись билеты в двух из трех ценовых категорий, а последние билеты на матч Россия - Саудовская Аравия были проданы только 12 июня.
Когда до начала турнира оставался один день, билеты на 20 матчей чемпионата мира по футболу в России были проданы еще не полностью, в том числе на первый матч английской сборной - игру с Тунисом, сообщает корреспондент The Times Мартин Зиглер. На этот матч имелись билеты в двух из трех ценовых категорий, а последние билеты на матч Россия - Саудовская Аравия были проданы только 12 июня.
Источник: Инопресса