14:09 13.06.2018 | Дайджест | Новости 100196623

Россия - Саудовская Аравия: нераспроданные билеты на ЧМ

Мартин Зиглер, The Times

Когда до начала турнира оставался один день, билеты на 20 матчей чемпионата мира по футболу в России были проданы еще не полностью, в том числе на первый матч английской сборной - игру с Тунисом, сообщает корреспондент The Times Мартин Зиглер. На этот матч имелись билеты в двух из трех ценовых категорий, а последние билеты на матч Россия - Саудовская Аравия были проданы только 12 июня.


Когда до начала турнира оставался один день, билеты на 20 матчей чемпионата мира по футболу в России были проданы еще не полностью, в том числе на первый матч английской сборной - игру с Тунисом, сообщает корреспондент The Times Мартин Зиглер. На этот матч имелись билеты в двух из трех ценовых категорий, а последние билеты на матч Россия - Саудовская Аравия были проданы только 12 июня.

Источник: Инопресса


Россия - Саудовская Аравия  матч  билеты на ЧМ  

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