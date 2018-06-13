Россия - Саудовская Аравия: нераспроданные билеты на ЧМ

Мартин Зиглер, The Times

Когда до начала турнира оставался один день, билеты на 20 матчей чемпионата мира по футболу в России были проданы еще не полностью, в том числе на первый матч английской сборной - игру с Тунисом, сообщает корреспондент The Times Мартин Зиглер. На этот матч имелись билеты в двух из трех ценовых категорий, а последние билеты на матч Россия - Саудовская Аравия были проданы только 12 июня.

Когда до начала турнира оставался один день, билеты на 20 матчей чемпионата мира по футболу в России были проданы еще не полностью, в том числе на первый матч английской сборной - игру с Тунисом, сообщает корреспондент The Times Мартин Зиглер. На этот матч имелись билеты в двух из трех ценовых категорий, а последние билеты на матч Россия - Саудовская Аравия были проданы только 12 июня.

Источник: Инопресса