Председатель Верховной Рады Украины: "На востоке Украины продолжается российская агрессия"

Оливье Таллес, La Croix

Интервью с Андреем Парубием, председателем Верховной Рады Украины, в этом качестве являющимся третьим лицом в стране, записал журналист французской газеты La Croix Оливье Таллес.

"Министры иностранных дел Украины, Франции, Германии и России встретились 11 июня 2018 года в "нормандском формате", чтобы попытаться перезапустить Минский мирный процесс. Чего стоит ожидать от этого очередного саммита?" - спросил журналист.

"Ключевым элементом Минских соглашений остается установление длительного режима прекращения огня. Однако этот первый пункт не всегда соблюдается. Российская агрессия продолжается в новых формах, и атаки следуют одна за другой по всем пунктам демаркационной линии", - ответил Парубий.

"Последний месяц стал самым тяжелым в этом году в плане гибели украинских военнослужащих и гражданских лиц. Тем не менее, мы дорожим этими четырехсторонними встречами, позволяющими вести переговоры об освобождении украинских заложников, находящихся как на оккупированной территории Украины, так и в России", - продолжил он.

"После Минских соглашений Россия пустилась в атаки и оккупировала участки территорий, намного превышающие те, которые предусмотрены в документе, подписанном 11 февраля 2015 года в белорусской столице. В ответ на нарушение режима прекращения огня может случиться, что украинские военнослужащие контратакуют, затем распределяют гуманитарную помощь в населенных пунктах, находящихся под контролем украинского государства в соответствии с Минскими соглашениями. Наши войска никогда не переступали линию фронта, четко обозначенную в Минске", - утверждает Парубий.

"Украина, которая в этом конфликте уже потеряла более 10 тыс. граждан, хочет мирного решения. Но наша армия сильно изменилась: отныне она способна защищаться. Усиление нашей боевой мощи вкупе с международными санкциями, в конце концов, вынудит Владимира Путина отвести своих бойцов с оккупированных территорий", - заявляет председатель Верховной Рады.

"Олигархическая система на Украине окончательно отступила?" - поинтересовался журналист.

"Она отступила, но продолжает защищать свои интересы, - ответил Парубий. - Мы, например, положили конец монополиям на энергию, в частности, на газ и электричество, хотя некоторые из них сохраняют там свои позиции. Их влияние все еще присутствует в СМИ благодаря финансовому потенциалу и состояниям, накопленным ими при президенте Викторе Януковиче. Антикоррупционные реформы шаг за шагом отодвигают роль олигархов, хотя этот процесс продвигается не так быстро, как нам хотелось бы".

"Правозащитные организации обеспокоены пассивностью властей перед лицом растущего числа нападок, совершенных крайне правыми организациям и ополчениями. Когда украинское государство решится вынести приговор исполнителям этих деяний?" - спросил интервьюер.

"На Украине существует только одна полиция, которая к тому же была тщательно реформирована. Если общественные организации преступают закон, они наказываются. Российская пропаганда продолжает искажать восприятие, даже в европейских странах. Я поздравляю Францию с принятием закона, направленного против фейковых новостей", - сказал собеседник издания.

"В Европе все сильнее слышны голоса в пользу отмены санкций против России. Почему европейцы должны сохранять эти санкции?" - заметил журналист.

"Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений. Кроме того, она проводит кибератаки, поддерживает еврофобские партии, она совершила химическую атаку в Великобритании. Это глобальная угроза. Ослабление санкций стало бы знаком слабости в глазах Путина, который уважает только силу", - считает Парубий.

Источник: Инопресса