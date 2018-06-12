Встреча на равных: Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение

Кристоф Гизен, Арне Перрас, Süddeutsche Zeitung

13 секунд длилось историческое рукопожатие между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, сообщает Sueddeutsche Zeitung. "Этот момент войдет в историю, - уверены авторы публикации Кристоф Гизен и Арне Перрас, - впервые действующий президент Соединенных Штатов встречается с главой северокорейского режима".

Люди подумают, что видят кадры из "фантастического фильма", цитируют слова переводчика Ким Чен Ына, сказанные им в преддверии саммита на сингапурском острове Сентоса.

"Совсем недавно оба обменивались угрозами и оскорблениями. Трамп назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой с миссией на самоуничтожение". Тот в долгу не остался и окрестил президента США "дряхлым стариком". Официально США и Северная Корея находятся в состоянии войны, правда, с 1953 года в ней установилось перемирие", - говорится в статье.

Теперь оба лидера встречаются в Сингапуре. "После исторического рукопожатия Трамп и Ким Чен Ын устраиваются в креслах, размещенных перед флагами их стран. (...) "Я не сомневаюсь, у нас сложатся отличные отношения", - сказал Трамп. - Ким в ответ указывает на многочисленные "препятствия", которые удалось "преодолеть" накануне саммита". Трамп еще раз жмет северокорейскому лидеру руку и показывает большой палец в знак одобрения, передают корреспонденты.

"Следующие 45 минут они общаются за закрытыми дверями, на встрече присутствуют лишь переводчики. Затем они ненадолго появляются перед фотографами, чтобы пройти на следующую встречу, теперь с участием советников. С северокорейской стороны присутствуют глава МИД КНДР Ри Янг Хо и бывший глава спецслужб Ким Юн Чол, который вместе с главой американского Госдепа Майком Помпео буквально спас саммит, когда его проведение оказалось под вопросом. Помпео сидит на встрече рядом с Трампом", - говорится в статье.

Поодаль разместился советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, в своей время сильно разозливший Пхеньян. Он требовал от Северной Кореи отказаться от ядерной программы по примеру Ливии. По свидетельствам перебежчиков из Северной Кореи, Ким Чен Ын и его отец часто разглядывали кадры гибели "короля королей" Муаммара Каддафи в октябре 2011 года.

В ходе встречи, сообщает издание, были подписаны документы. "Что в них? Обе стороны пока не сообщают ничего конкретного. Весь мир ждет пресс-конференцию Дональда Трампа", - говорится в статье.

"От содержания достигнутых договоренностей будет зависеть, станет ли эта встреча успехом или провалом для президента США. Для Ким Чен Ына она уже стала успехом: он первый северокорейский лидер, добившийся разговора на равных за одним столом с президентом США", - резюмируют журналисты.

Источник: Инопресса