В аэропорту Франкфурта загорелся аэродромный тягач, пострадали шесть человек - ВИДЕО

В аэропорту Франкфурта-на-Майне в понедельник,11 июня, загорелся аэродромный тягач.

В результате инцидента пострадали шесть человек. Как сообщает ABC, ссылаясь на данные представителей авиакомпании Lufthansa, все шестеро надышались дыма.

По предварительной информации, аэродромный тягач загорелся, когда к нему присоединяли самолет. В лайнере на тот момент людей не было.

Серьезно пострадал кокпит пассажирского самолета, в связи с чем он не смог выйти на рейс. Причины и обстоятельства пожара уточняются специалистами, которые уже работают на месте инцидента. В авиакомпании также заверили, что инцидент не повлиял на трафик в аэропорту.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 10 июня, в Багдаде на одном из складов, где хранится большинство бюллетеней, оставшихся после выборов в парламент, состоявшихся 12 мая, возник крупный пожар. Министерство внутренних дел республики пояснило, что возгорание произошло в складском помещении, принадлежащем министерству торговли и переданном в аренду Высшей независимой избирательной комиссии Ирака для хранения протоколов.