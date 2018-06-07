Россия готовится извлекать выгоду из ЧМ-2018. А что гостям?

Улучшение имиджа страны, изрядно потрепанного в последние годы, привлечение инвестиций и модернизация инфраструктуры в российской провинции, скрытые возможности для откатов и коррупции... Россия спешно готовится к открытию ЧМ и извлечению разнообразной прибыли от грандиозного спортивного события. Однако "гостеприимство в России распространяется не на всех гостей чемпионата - об этом позаботятся казаки, блюстители традиционных ценностей". За гей-парочками будет устроена слежка, сетуют западные СМИ.

"Тройная выгода для России от чемпионата мира, не имеющая никакого отношения к футболу" - так озаглавлен материал в Le Huffington Post. Российские руководители питают особое расположение к подобным исключительным событиям как экономического, так и спортивного характера, пишет геополитик Жан Радвани в своем блоге на сайте издания.

Организация крупных международных мероприятий являет собой неизменную стратегию российского президента Путина, отмечает автор. В глазах российских руководителей события такого рода имеют тройную выгоду.

В первую очередь, они напоминают всему миру о том, что Россия не настолько изолирована, как кажется, что это великая страна, способная принимать международные встречи подобного уровня.

Для россиян это еще и удобный момент для улучшения инфраструктур городов или регионов. Каждое такое событие влечет за собой волну инвестиций и модернизацию инфраструктуры, что позволяет сгладить региональное неравенство. При этом каждая из таких строек открывает возможности для откатов, комментирует эксперт.

И, наконец, в понимании Путина это уникальный случай выправить имидж страны, изрядно потрепанный за последние годы. Однако в этом плане российские желания не всегда реализуются, полагает автор статьи, отмечая, что после аннексии Крыма критика в адрес России возрастает, а после отравления Скрипаля британское правительство объявило о том, что не пошлет официальных представителей на церемонию открытия ЧМ.

Чемпионат мира по футболу, конечно, состоится, и надо надеяться на то, что он пройдет в наилучших условиях. В избранных городах уже все готово, и все они воспользуются построенными по этому случаю крупными сооружениями. Отель "Шератон" открыт даже в самом маленьком из них - в Саранске, в Мордовии. У российских властей две постоянные заботы. Прежде всего, это терроризм, который тревожит всех организаторов подобных крупных мероприятий. Другая озабоченность связана с агрессивными российскими болельщиками, указывает Радвани.

Саранску посвящена статья в британской газете Financial Times, озаглавленная так: "Малоизвестные российские города рвутся нажиться на Чемпионате мира". По мнению журналиста Макса Седдона, "большинство россиян" об этом городе "не слышало".

"Подготовка России к крупнейшему футбольному турниру, пережившая скандал вокруг Олимпиады в Сочи 2014 года, идет практически по расписанию. Отдаленные принимающие города вроде Саранска, который славится своими тюрьмами и центральной ролью в допинговом скандале в спортивной ходьбе, стремятся извлечь из него пользу", - говорится в статье.

"Хотя в Саранске пройдут всего четыре матча, приток госинвестиций может привести к повышению валового регионального продукта Саранска на 3%, а его доходов - на 4%, тогда как для более крупных принимающих городов этот показатель вполовину меньше", - говорится в статье.

Автор указывает, что некоторые частные тендеры, связанные с подготовкой к мундиалю, вызвали обвинения в кумовстве. В частности, контракты со стадионами в Саранске и Самаре получила компания "Мордовцемент", крупными акционерами которой были родственники экс-главы Республики Мордовия Меркушкина.

Даже в крупных российских городах, принимающих ЧМ, возникли проблемы с завершением спортивных объектов. "Санкт-Петербург потратил на свой стадион более миллиарда долларов, и из-за технических проблем работы продолжатся после турнира. Нижний Новгород и Самара поспешили достроить свои стадионы вовремя. Несколько человек находятся в заключении и ожидают разбирательства по обвинениям в коррупции в связи со стадионом в Калининграде", - пишет издание, отмечая, что существуют проблемы и с размещением гостей ЧМ - во многих городах взлетели цены на аренду жилья.

"ЧМ-2018: отряды путинских молодчиков устроят слежку за гей-парочками" - предупреждает в заголовке немецкий таблоид Bild.

Пару недель назад стало известно о том, что в ходе проведения Чемпионата мира по футболу к обеспечению общественного порядка в таких городах, как Москва и Ростов-на-Дону, будут привлечены 330 членов "пресловутых боевых дружин", сообщает корреспондент издания. "Так называемые "казаки" известны своей жестокостью в отношении недовольных властью демонстрантов - их считают агрессивными и склонными к насильственным действиям", - отмечает автор.

"На ЧМ-2018 в России казачьи дружины будут гарантировать соблюдение законов, которые дискриминируют сексуальные меньшинства!" - негодует издание, ссылаясь на сообщения русскоязычного телеканала "Настоящее время".

Как напоминает издание, с 2013 года в России действует закон, согласно которому тем, кто открыто выражает свои однополые чувства, грозит денежный штраф или тюремный срок. "Иностранцы могут быть задержаны сроком до 15 суток и высланы из страны", - говорится в статье.

"Гостеприимство в России распространяется не на всех гостей чемпионата - об этом позаботятся казаки, блюстители традиционных ценностей", - резюмирует Bild.

Источник: Инопресса