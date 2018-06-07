Меркель исключила возвращение России в G8

Корреспонденты, Der Spiegel

Ангела Меркель впервые ответила на вопросы депутатов Бундестага в рамках так называемого "правительственного часа". Основной темой встречи был предстоящий саммит G7 в Канаде - "Москва удостоилась жесткой оценки федерального канцлера", сообщает Der Spiegel.

"Несмотря на нынешние разногласия с США, канцлер Меркель исключила возвращение к формату G8", - продолжают авторы материала.

Как передает издание, на вопрос депутата от АдГ о том, не стоит ли сделать контакты с РФ более интенсивными, глава немецкого правительства указала на то, что формат G8 предусматривает соблюдение норм международного права. "Аннексия Крыма представляла собой очевидное нарушение международного права", поэтому исключение России из группы оправданно.

Помимо G8, депутаты задавали канцлеру вопросы по таким темам, как скандал вокруг Федерального ведомства по делам миграции и беженцев или миграционная политика, передают авторы статьи. "Меркель отвергла обвинения в адрес правительства в связи с тем, что оно якобы закрывало глаза на серьезные проблемы в ведомстве".

Кроме того, она встала на защиту проводимой миграционной политики, пишет Der Spiegel. В той "катастрофической гуманитарной ситуации" в 2015 году Германия поступила "очень ответственно", приняв беженцев, заявила канцлер. При этом она подчеркнула, что на сегодняшний день нет препятствий, которые помешали бы возвращению обратно тех, кто прибыл из Афганистана, говорится в статье.

Источник: Инопресса