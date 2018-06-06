Австрия и Путин образовали "общество взаимных комплиментов"

Мэттью Карнитшниг, Politico

"Во вторник руководство Австрии устроило Владимиру Путину торжественный прием, почти не оставив сомнений в том, что, несмотря на непреходящие трудности в отношениях Москвы с Западом, в Вене у России есть друг", - пишет обозреватель Politico Мэттью Карнитшниг, тут же отмечая, что упор был сделан скорее на церемониях и символических жестах, чем на содержательной части визита.

"В нормальной обстановке такие визиты - нечто рутинное, но в момент, когда отношения между Россией и ЕС переживают охлаждение, решение Вены учтиво принять Путина потрясает, тем более, что оно принято прямо перед тем, как Австрия в июле станет председателем ЕС. Поездка состоялась в период, когда Путин с удвоенной энергией старается улучшить отношения с Европой на фоне трений, спровоцированных недавним отравления бывшего российского разведчика и его дочери в Великобритании, войной на Украине и поддержкой режима Асада в Сирии со стороны Москвы", - говорится в статье.

По словам автора, руководство Австрии стремится снова сделать свою страну "мостом" между Востоком и Западом, а Путин "жаждет добиться смягчения санкций, наложенных на Россию ввиду ее вылазки на Украину, и считает Австрию союзником".

Канцлер Австрии Себастьян Курц воздержался от каких-либо обещаний насчет санкций, но публично заявил, что планирует воспользоваться председательством Австрии в ЕС ради улучшения отношений с Россией, и выразил надежду, что "мы сможем шаг за шагом ослабить санкции". "Коммерческие отношения Австрии с Россией сильно пострадали из-за санкций, и деловые круги добиваются, чтобы правительство потребовало отмены ограничений", - сообщает издание.

В заявлениях для прессы Курц и президент Австрии Александер Ван дер Беллен "произнесли пустые слова по вопросу о гражданском обществе в России, заявив лишь, что в беседах поднимали эту тему. Очевидно, австрийцы предпочли избежать более щекотливых тем - о российской агрессии и о том, как Путин обходится со своими политическими соперниками", - говорится в статье.

Карнитшниг заключает, что визит в Австрию прошел для Путина как нельзя лучше.

Источник: Инопресса