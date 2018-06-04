Советник президента Порошенко: "Эта спецоперация заслуживает похвалы"

Клаудиа фон Зальцен, Tagesspiegel

Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко подверглась резкой критике. Однако Константин Елисеев, советник президента Украины Петра Порошенко, в интервью Tagesspiegel призывает понять мотивы, которые стояли за действиями украинских спецслужб.

"Многие наши друзья хотят знать, почему мы действовали таким образом. Россия начала против Украины так называемую гибридную войну. Украина ежедневно сталкивается с ее проявлениями. Наши правоохранители пытаются защитить страну и жизни ее граждан. По словам украинских спецслужб, другого пути защитить Бабченко и его семью не было. Эта спецоперация была единственной возможностью спасти ему жизнь. Кроме того, нам удалось установить очевидные связи обвиняемых с Россией. В результате проведенной спецоперации обнаружен список с фамилиями 40 лиц, которых должны были ликвидировать по приказу Москвы", - сообщил собеседник издания.

Елисеев сказал, что это как украинские, так и российские граждане, проживающие на Украине. "Поверьте, в этом списке есть очень известные журналисты и политики. Они теперь под защитой. Если вы меня спросите, оправдана ли была подобная секретность и стоило ли оно того, учитывая полученные результаты, мой ответ - да. Поэтому мы надеемся на понимание со стороны наших партнеров".

"Несомненно, мы ждем, что украинские правоохранительные органы как можно быстрее предоставят общественности и международному сообществу неопровержимые доказательства связей (преступников) с Россией, - сказал советник украинского президента. - Генпрокурор и глава спецслужб встретились в пятницу с послами стран G7 и ЕС и ответили на их вопросы. Но мы должны дождаться окончания расследования - только после этого можно будет ответить на все вопросы".

Не поставила ли Украина на карту доверие к себе, проведя подобную спецоперацию? "Не понимаю, почему все вокруг говорят о доверии. Мы делаем то, что должны делать и что делают власти во всем мире: защищаем свои национальные интересы и жизнь граждан. В деле Бабченко операция прошла успешно - она заслуживает похвалы", - заявил Елисеев.

"Мы здесь говорим не об обмане, а о спецоперации, подобной тем, что проводятся спецслужбами во всем мире. Если бы речь шла о ФБР, все бы аплодировали. СБУ за те же самые действия подвергается критике. Это нечестно. Международное сообщество должно понять нашу позицию и не критиковать Украину. Вместо этого оно должно призвать Россию прекратить террористическую активность и не планировать в последующем атак на журналистов и политиков", - сказал Елисеев.

Источник: Инопресса