Инсценированное убийство Аркадия Бабченко на руку Москве

Джим Уотерсон, The Guardian

Неожиданное воскресение журналиста Аркадия Бабченко крайне обрадовало промосковские СМИ и онлайн-активистов: они сочли, что наконец-то получили бесспорные доказательства операции "под фальшивым флагом", которую государство-противник провело ради манипуляции средствами массовой информации, пишет журналист The Guardian Джим Уотерсон.

"Очевидно, аудитория в странах НАТО быстро теряет веру в журналистику, в то, что ей говорят телевидение, радио и интернет, - сказал Афшин Раттанси, ведущий передачи на телеканале RT, раскритиковав такие СМИ, как CNN и BBC. - Им следовало бы хорошенько заняться самоанализом".

Он добавил: "Все эти организации должны принести огромные извинения за то, что берут, не проверяя, свои новости у сил, которые, видимо, хотят навредить России".

"Корреспондент RT Ханиша Сетхи провела параллели с предыдущими случаями, когда Москву обвиняли в причастности к смертям известных людей на Украине", - продолжает автор материала. Сетхи упомянула о смерти Дениса Вороненкова, Олеся Бузины и Павла Шеремета.

RT назвал Бабченко "автором материалов" для BBC и The Guardian, в этой связи издание сообщает: "Бабченко, пишущий в основном на своем родном языке - русском, за последние 10 лет написал для The Guardian два текста".

"Те, кто исследует Россию, говорят, что этот инцидент колоссально подкрепил мнение, пропагандируемое в российских СМИ и на каналах типа RT, что западные СМИ стремятся любой ценой очернить страну", - пишет автор, напоминая об интерпретации крушения малайзийского "Боинга" на Украине и отравления Скрипалей.

"Это напрямую на руку России, это подтверждает версию, что эти действия - "провокации", организованные ее противниками, - сказал Стивен Хатчингс (Манчестерский университет). - Со стороны украинских разведслужб это невероятный идиотизм".

"Кевин Ротрок, редактор англоязычных текстов на российском новостном сайте "Медуза", заявил, что эта история подрывает доверие к журналистским материалам об Украине", - говорится далее в статье. Ротрок сказал: "Солгав прессе, Бабченко и украинские власти выставили дураками всех, кто сообщил о вчерашнем "убийстве". Прошу прощения у всех своих фолловеров за распространение того, что оказалось полной туфтой. Это учит не доверять сообщениям с Украины".

Источник: Инопресса