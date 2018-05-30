Российский журналист Аркадий Бабченко убит в Киеве

Бенуа Виткин, Le Monde

Несогласный с присоединением Крыма в 2014 году и с войной, проводимой Москвой на востоке Украины, журналист Аркадий Бабченко был яростным критиком Владимира Путина, пишет корреспондент Le Monde Бенуа Виткин.

41-летний Аркадий Бабченко, отец маленькой дочери, сражался в российской армии на двух чеченских войнах (1994-1996 и 1999-2000), после чего работал военным корреспондентом в газете "Московский комсомолец" и на телеканале НТВ. Затем он сблизился с либеральными изданиями, в частности, с "Новой газетой", вошедшей в историю как работодатель другой убитой журналистки, Анны Политковской. В своих книгах Бабченко описывал свой опыт участия в операциях российских вооруженных сил, за что был награжден множеством литературных премий, сообщает автор статьи.

Он сбежал из России в феврале 2017 года после того, как ему не раз угрожали расправой, что было связано с жестокой кампанией в интернете и на российских телеканалах, где он был выставлен в роли "врага и национал-предателя" и отдан на съедение телезрителям, напоминает Виткин.

"Вот уже десять лет, как я боюсь, - пояснял Бабченко в момент своего отъезда. - Когда ты диссидент в России, тебя могут убить, отравить..."

В течение года Бабченко вел программу на крымско-татарском телеканале ATR, теперь находящемся в Киеве. Он также продолжал освещать войну в Донбассе. Во вторник вечером многие его украинские и российские, а также западные коллеги воздали должное профессионализму и мужеству журналиста. Украинская полиция быстро уточнила, что в качестве основной версии убийства Аркадия Бабченко рассматривается его профессиональная деятельность, указывает Виткин.

В последние годы на Украине участились убийства, чаще всего приписываемые властями России, говорится в статье.

В марте 2017 года Денис Вороненков, бывший российский депутат, бежавший в Киев, был застрелен в центре украинской столицы. В июле 2016 года исполнительный директор интернет-издания "Украинская правда" Павел Шеремет, тоже российский гражданин, погиб при взрыве машины, за рулем которой он находился. Его коллеги отмечают большие пробелы в ведении расследования украинскими государственными ведомствами, сообщает Виткин.

Источник: Инопресса