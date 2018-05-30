Израиль распахнул двери Абрамовичу, обиженному на Лондон

Когда лондонский "Челси" одержал победу над "Манчестер Юнайтед", завоевав 10 дней назад Кубок Англии по футболу, российский владелец клуба не был замечен среди ликующих. Британия медлит с продлением его визы? Что ж, Роман Абрамович, судя по всему, вмиг решил проблему, получив гражданство Израиля, пишут СМИ. Для многих олигархов, которые постоянно опасаются гнева Путина, израильское гражданство - страховой полис, замечает Haaretz.

Роман Абрамович стал гражданином Израиля, оказавшись в подвешенном состоянии с британской визой, пишет Financial Times. Сотрудник Министерства иммиграции и абсорбции Израиля на условиях анонимности сообщил, что Абрамович получил гражданство в понедельник.

Близкий к Абрамовичу российский олигарх рассказал, что тот отправился в Израиль после задержки со своей заявкой на выдачу визы в Великобритании из-за новых правил по проверке благонадежности, говорится в статье.

"По словам знакомого с ситуацией источника, хотя ничто не указывает на то, что Абрамович не получит новую визу, Британия ему не сообщила, почему процесс занимает больше времени, чем обычно", - передает FT.

Сотрудник израильского ведомства, занимающегося иммиграцией с территории бывшего СССР, заявил "Десятому каналу", что Абрамович связался с посольством Израиля в Москве, подал заявку на гражданство и получил одобрение согласно закону о возвращении, по которому гражданство предоставляется лицам еврейского происхождения, передают журналисты издания.

"По данным Федерации еврейских общин России, председателем которой является Абрамович, за последние 20 лет он потратил более 500 млн долларов на благотворительную деятельность, связанную с евреями. Около 80% еврейских культурных событий в России финансируется Абрамовичем. Абрамович ведет активную работу и в Израиле, где он поддерживает археологические раскопки и технологические стартапы, а также устраивает роскошные ужины во время Песаха", - добавляет FT.

Журналист Haaretz Аншель Пфеффер обращает внимание, что в Израиле "процесс проверки и обработки прошения на предоставление гражданства занимает не менее трех месяцев. Источники в Еврейском агентстве уверяют, что Абрамович не подавал туда прошение. Есть еще два способа стать израильским гражданином: через правительственное ведомство "Натив", которое поддерживает отношения с общинами русскоязычных евреев на территории бывшего СССР и в других частях мира, а в редких случаях - напрямую через МВД и Министерство иммиграции и абсорбции".

"Если на этой неделе Абрамович действительно получил гражданство по прибытии, как сообщали некоторые израильские СМИ, то он запустил этот процесс несколько месяцев назад", - полагает автор.

Пфеффер также утверждает: "По словам одного высокопоставленного источника, Абрамович почти наверняка уже много лет является израильским гражданином. В прошлом десятилетии несколько российских олигархов еврейского происхождения получили израильское гражданство по частной договоренности с канцелярией министра внутренних дел. Чтобы получить гражданство, требовалось пожертвовать не менее 1 млн долларов какой-нибудь израильской организации".

"Для многих олигархов, которые постоянно опасаются навлечь на себя неудовольствие президента Владимира Путина, израильское гражданство - страховой полис на черный день", - полагает автор, добавляя, что в последние годы под давлением общественной критики в Израиле частная договоренность для олигархов была отменена.

"Когда команда лондонского футбольного клуба "Челси" одержала победу над "Манчестер Юнайтед", завоевав 10 дней назад Кубок Англии по футболу, российский владелец клуба, миллиардер Роман Абрамович, не был замечен среди ликующих, что породило слухи о том, что правительство медлит с решением по поводу его заявления о продлении визы", - пишет корреспондент The New York Times Дэвид М.Халбфинджер.

В понедельник Абрамович наконец появился - в Израиле, куда он, судя по всему, иммигрировал, говорится в статье.

Британские власти не комментировали публично визовые проблемы Абрамовича, однако премьер-министр Тереза Мэй угрожала принять меры против богатых россиян после нападения на бывшего российского шпиона и его дочь в Солсбери.

"В Израиле Абрамович в одночасье стал самым богатым человеком в стране. У российского олигарха, состояние которого, по оценкам, превышает 10 млрд долларов, будут преимущества, которые позволят ему сохранить это звание: по сообщениям The Times of Israel, Абрамович в качестве нового гражданина будет освобожден от налога на доходы, полученные за рубежом в последние 10 лет. Он также не обязан декларировать источники этих доходов в течение 10 лет", - пишет корреспондент.

Многие считают Абрамовича другом Путина. Российский президент, разоривший бизнес имевших большой политический вес олигархов, не тронул российские компании Абрамовича, напоминает Халбфинджер.

Но для "Челси" он герой, которого восхваляют за то, что его затраты на лучших игроков сделали ФК "Челси" футбольным гигантом.

Источник: Инопресса