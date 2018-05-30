Допустит ли российское правительство смерть Олега Сенцова от голодовки?

Барбара Эртель, Tageszeitung

Допустит ли российское правительство смерть Олега Сенцова от голодовки? Ведь на предстоящем чемпионате мира оно хочет улучшить свой имидж, пишет журналистка немецкого издания TageszeitungБарбара Эртель.

В деле объявившего голодовку Олега Сенцова речь идет не только о нем, но и о 60-70 украинцах, находящихся в российских тюрьмах, освобождения которых требует Сенцов. Все эти случаи объединяет одно: они основываются на нелепых сфабрикованных обвинениях, имеющих цель обезвредить оппозиционеров любой масти и одновременно наглядно показать потенциальным критикам, что может случиться и с ними, уверена Эртель.

Даже если российская власть обычно бесцеремонна, когда оппозиционеры, чаще по невыясненным причинам, умирают в заключении, случай Сенцова несколько отличается: его широко поддерживают за пределами Украины и России.

Предстоящий чемпионат мира Кремль, конечно, хочет использовать для того, чтобы несколько улучшить свой имидж. Если выражаться цинично, смерть голодающего украинского режиссера была бы здесь очень некстати, отмечает журналистка.

"Таким образом, Кремль стоит перед дилеммой. Чтобы он действовал, необходимо давление извне - в этот раз оно может действительно возыметь эффект", - заключает Эртель.

Источник: Инопресса