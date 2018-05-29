МИД Мексики публикует рекомендации мексиканцам, которые поедут на ЧМ по футболу в Россию

Агентство EFE, La Vanguardia

"Главное в этой профилактической кампании - знать, как поступать, чтобы не попадать в сложные ситуации", - сказал замминистра иностранных дел Мексики Карлос де Икаса Гонсалес, комментируя опубликованный МИД Мексики путеводитель для мексиканцев, которые поедут на ЧМ по футболу в Россию, как сообщает La Vanguardia. Статья подготовлена неназванными журналистами информагентства EFE.

"В путеводителе говорится, что будет запрещено громко оскорблять футболистов во время матчей, а, значит, тут неуместна гомофобская кричалка ("eh, puto-o-o!"), которую обычно скандируют мексиканские болельщики, когда вратарь соперников отбивает мяч. Министерство сообщило, что рекламная кампания по замене гомофобского выкрика фамилией российского президента Владимира Путина, ранее начатая в Мексике, уже свернута", - говорится в заметке.

"В путеводителе также подчеркивается, что "публичные манифестации, имеющие отношение к сексуальному и гендерному многообразию, будут караться", как и "проявления нежности в однополых парах", поскольку в России они не являются общепринятыми и могут повлечь за собой физическую и словесную агрессию", - пишет EFE.

Источник: Инопресса