Белый дом приостановил введение новых северокорейских санкций в отчаянной попытке провести саммит

Вивиан Салама, Эндрю Чон, Чунь Хань Вон, The Wall Street Journal

"США решили отложить введение новых серьезных санкций против Северной Кореи, что стало частью целого ряда шагов, принятых на выходных с обеих сторон, целью которых было возобновление подготовки саммита президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына", - пишет The Wall Street Journal.

Белый дом был готов заявить во вторник об усиленном режиме санкций, но решил в понедельник на неопределенное время отложить эти меры, пока идут переговоры с Северной Кореей по саммиту, заявил американский чиновник, сославшись на прогресс в попытках наладить дипломатические отношения между Вашингтоном и Пхеньяном.

В понедельник в Сингапур прибыли делегации из США и Северной Кореи накануне подготовительных встреч, которые пройдут там на этой неделе. Делегации возглавляют, соответственно, заместитель главы администрации Белого дома Джо Хэджин и близкий помощник северокорейского диктатора Ким Чхан Сон, как сообщило ознакомленное лицо.

Также в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ около получаса вел переговоры с Трампом по телефону и согласился встретиться с ним до саммита США и Северной Кореи, сообщает издание.

"Всего несколько дней назад шансы проведения саммита, казалось, были близки к нулю", - напоминают авторы статьи.

В четверг Трамп заявил, что он отказывается от встречи с Кимом, сославшись на "открытую враждебность" со стороны Северной Кореи. Потом быстро организованная на выходных встреча лидеров Северной и Южной Кореи и примирительное заявление Трампа, как представляется, вернули встречу к жизни.

Хотя детали переговоров на этой неделе остаются неизвестными, южнокорейские чиновники, которые выступили посредниками между Вашингтоном и Пхеньяном, предположили, что США и Северная Корея пытались разрешить фундаментальные противоречия по вопросу ядерного разоружения.

"В конце концов, на повестке дня саммита будут стоять два вопроса", - заявил чиновник из Сеула. США требуют гарантий того, что Северная Корея уничтожит свое ядерное оружие таким образом, что это можно будет проверить, в то время как Пхеньян требует обещаний США, что они не будут трогать режим Кима после разоружения, заявил он.

США требовали "полного, достоверного и необратимого ядерного разоружения", с чем Ким не согласится, по мнению северокорейского перебежчика самого высшего ранга за два десятилетия. Вместо этого, по его словам, Пхеньян будет добиваться неполного разоружения.

Источник: Инопресса