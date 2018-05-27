Russia Today хочет не информировать, а вселять неуверенность

Франк Герольд, Tagesspiegel

Как показывает исследование, проведенное Сузанной Шпан, историком из Фонда имени Фридриха Нойманна, специалистом по Восточной Европе, такие российские СМИ, как RT и Sputnik, делают ставки не на освещение событий, а на пропаганду, сообщает на сайте Tagesspiegel Франк Герольд.

"Российские СМИ, вещающие на заграницу, - это не просто журналистика: их миссия носит политический характер, а сами себя они позиционируют как "оружие", - описывает автор суть выводов Сузанны Шпан. Сравнение RT с "оружием" приписывают руководителю телеканала Маргарите Симоньян, говорится в статье.

"Телеканал называет себя и свою манеру освещения событий независимыми - он якобы рассказывает о том, о чем западные СМИ намеренно умалчивают, и предлагает "альтернативное мнением", противоположное мейнстриму", - передает автор.

Как показывают результаты исследования, все это неправда. "RT и Sputnik на 100% финансируются государством (около 400 млн евро в год), в результате чего их нельзя назвать независимыми, - передает журналист. - Мнения, которые они представляют, не являются "альтернативными", поскольку целиком и полностью идут в русле мейнстрима российских государственных СМИ".

"Русофобия" становится ключевым словом для защиты от любой критики в адрес Кремля. Обвинения в адрес России в связи с противоречащей международному праву аннексией Крыма, военной агрессией на Восточной Украине, авиаударами по гражданским объектам в Сирии, отравлением (бывшего) двойного агента Скрипаля в Англии, влиянием на выборы в США и Франции - все это, как заявляют RT и Sputnik, не что иное, как выражение принципиальной враждебности Запада в отношении России. Страна похожа на осажденную со всех сторон крепость, она - не преступник, а жертва. Российские пропагандистские СМИ не предпринимают особых попыток как-то опровергнуть обвинения - им достаточно вселить неуверенность", - замечает Герольд.

Российская пропаганда находит все больший отклик у тех немцев, кто утратил доверие к "традиционным" СМИ и склонен верить теориям заговора, поясняет автор исследования. "Непосредственно в преддверии выборов в Бундестаг, в период со 2 по 10 сентября 2017 года, RT посвятило Ангеле Меркель в общей сложности около часа эфирного времени. И лишь четверть этого времени отводилась под нейтральную оценку - в остальных случаях канцлер упоминалась в негативном контексте", - передает издание.

Источник: Инопресса