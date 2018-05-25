Украинский футбол в бегах

Ронни Блашке, Neue Zürcher Zeitung

В субботу в Киеве пройдет красивый финал Лиги чемпионов: "Реал Мадрид" сыграет против "Ливерпуля". Однако на Украине футбол изменился. Фанаты живут в изгнании либо уходят в армию, пишет журналистNeue Zürcher Zeitung Ронни Блашке.

Клубу "Заря" (Луганск) пришлось бежать с востока Украины. Пророссийские сепаратисты превратили город в "народную республику". Теперь "Заря" проводит домашние матчи на чужбине, в южном Запорожье или в расположенном в 1,3 тыс. км Львове. Луганск покинули многие проевропейски настроенные болельщики, они подвергались угрозам и атакам со стороны российских войск, повествует журналист.

По данным ООН, на Востоке Украины были убиты 10 тыс. человек. Еще 2 млн бежали в другие регионы страны, а также в Польшу и Белоруссию. За три недели до чемпионата мира в России заключительная игра важнейшего соревнования обратит внимание на кризис, о котором едва ли говорят в Западной Европе, говорится в статье.

Игорь Ковтун, один из фанатов "Зари", покинул Луганск в 2014 году в возрасте 23 лет вскоре после аннексии Крыма и присоединился к украинской армии. По его словам, фанатская культура является платформой для патриотизма и даже правые фанаты пересмотрели свою позицию. "Многие ультрас осознали, что в их проблемах виноваты не люди с другим цветом кожи, а коррупция и злоупотребление властью", - говорит болельщик.

Многие футбольные фанаты участвовали и в "Евромайдане", начавшемся в ноябре 2013 года. Правые хулиганы из "Динамо" и левые ультрас из киевского "Арсенала" защищали демонстрантов от правительственных войск. Жизнь многих из них с тех пор находится под угрозой, потому что они состоят в "черных списках" сепаратистов, передает Блашке.

Многочисленные представители ультрас из Донецка постепенно возвращаются из украинской армии. Они часто радикализированы, отмечает активист Инго Петц, являющийся одним из организаторов проводимых с 2014 года в Берлине семинаров с участием журналистов и футбольных болельщиков из Белоруссии, с Украины и из России под эгидой объединения "Немецко-русский обмен". "Сейчас правоэкстремистские партии пытаются склонить ультрас на свою сторону. К сожалению, клубы и государство не проявляют интереса к молодым фанатам", - говорит активист.

В Германии многие группы болельщиков политически активны, они участвуют в протестах, памятных мероприятиях и тематических вечерах. Однако в Восточной Европе такое пока трудно представить. Будь то Россия при Путине, Белоруссия при Лукашенко или Украина еще при Януковиче: гражданское общество считается оппозиционным движением, а не партнером государства. Режимы с беспокойством смотрят на мобилизационную силу организованных ультрас, констатирует автор.

Когда в 2014 году болельщик Игорь Ковтун из-за войны покинул свой родной Луганск, он надеялся вернуться туда через пару недель, однако с тех пор прошло уже четыре года. Ковтун мечтает о домашних матчах, которые действительно заслуживают названия "домашний", передает журналист.

Источник: Инопресса