Трамп требует провести чистку в пресс-службе Белого дома

Элиана Джонсон, Эндрю Рестуччиа, Нэнси Кук, Politico

Дональд Трамп потребовал реорганизовать свой отдел по связям с общественностью, чтобы попытаться побороть утечки информации, с первого дня ставшие бедствием для его президентства, сообщает Politico.

Глава аппарата Белого дома Джон Келли одобрил план, согласно которому будут выгнаны некоторые из помощников среднего и низшего звена, пишет издание, ссылаясь на три знакомых с ситуацией источника. "По их словам, ожидается, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и другие ключевые старшие должностные лица останутся", - добавляет Politico.

Хотя перемены в структуре пресс-службы Белого дома рассматривались на протяжении месяцев, переломным моментом, который побудил президента действовать, стала недавняя утечка с черствыми замечаниями одной младшей сотрудницы по поводу здоровья сенатора Джона Маккейна.

В середине мая эта сотрудница, Келли Садлер, на встрече помощников по связям с общественностью сказала, что несогласие Маккейна с выдвижением Джины Хэспел на пост директора ЦРУ не имеет значения, потому что "он все равно при смерти". Эта реплика, о которой написала The Hill, на несколько дней спровоцировала негативное освещение в прессе.

Джон Келли во вторник на ознакомительном совещании для новых сотрудников попытался объяснить ремарку Садлер, заявив, что это была просто констатация факта, а не отвратительная шутка, продолжает Politico.

Согласно информированному сотруднику администрации, Келли раскритиковал СМИ и посетовал, что их сообщения о Трампе слишком часто основываются на анонимных источниках, несправедливы по отношению к президенту и совершенно неверны. В то же время он дал понять, что питает глубокое уважение к Маккейну и считает его героем Америки.

"По-прежнему неясно, когда произойдут перестановки, и планы продолжают меняться, хотя некоторые ожидают, что это произойдет в ближайшие недели", - отмечает Politico.

Издание пишет: "В то время как некоторых сотрудников пресс-службы могут уволить, других, как ожидается, переведут в другие отделы. По словам знакомых с планами лиц, целью перестановок, помимо избавления от источников утечек, является создание более компактного рабочего процесса с более ясной структурой подчинения. На данный момент в отделе коммуникаций Белого дома около двух десятков сотрудников, при этом пресс-служба насчитывает еще дюжину".

Источник: Инопресса