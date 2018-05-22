Борис Джонсон намекнул на ужесточение мер против российских олигархов

Хизер Стюарт, Патрик Винтур, The Guardian

Борис Джонсон намекнул, что Британия может попытаться принять более жесткие меры против российских олигархов. По его словам, он присматривается к тому подходу, который выбрала администрация Трампа, сообщают журналисты The Guardian Хизер Стюарт и Патрик Винтур.

На вопрос о задержке в выдаче визы Роману Абрамовичу министр иностранных дел ответил, что с его стороны было бы "совершенно неверно" комментировать отдельные случаи. По поводу более жесткого подхода Белого дома Джонсон заявил: "Мне кажется, на самом деле эффект некоторых из этих санкций, особенно в отношении ряда физических лиц, был очень выраженным, и я это отметил. Но у нас свои системы и свой подход, и нам нужно действовать в соответствии с законом и доказательствами".

"Есть более широкий вопрос о том, что может сделать Великобритания, чтобы бороться с приближенными Путина, у которых может иметься незаконно или нечестно нажитое богатство, - сказал Джонсон. - Как вам известно, у нас есть закон, позволяющий использовать против них запросы относительно имущества необъясненного происхождения. Но у нас верховенство закона, поэтому, что бы там ни было, все должно делаться согласно правилам и по закону".

В понедельник, сообщают авторы статьи, комитет Палаты общин по международным делам заявил в докладе, что состоятельным россиянам, тесно связанным с Кремлем, слишком просто использовать Лондон как "прачечную".

Москва в ответ обвинила британский политический класс в русофобии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что любая попытка Британии ввести санкции против российских бизнесменов - "проявление недружественной, несправедливой и незаконной конкуренции, нарушающей все нормы и правила Всемирной торговой организации".

Комитет Палаты общин в своем докладе упрекнул правительство в непоследовательном подходе к российским капиталам в Лондоне и заявил: "Доля грязных денег в Лондоне оценивается как небольшая в сравнении с финансовым сектором в целом. Однако ущерб, который эти деньги могут нанести внешнеполитическим интересам Великобритании путем подкупа наших друзей, ослабления наших альянсов и подрыва доверия к нашим институтам, потенциально огромен".

"Правительство не может позволить себе закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина, нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон и обходят санкции, передавая эти деньги в руки режимов, способных навредить Великобритании, ее интересам и союзникам", - цитирует The Guardian доклад.

Источник: Инопресса