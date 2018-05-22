Фанаты "Челси" опасаются, что Романа Абрамовича могут вытеснить из клуба, и беспокоятся из-за столкновений на ЧМ

Жесткие меры британского правительства против Романа Абрамовича вызвали опасения относительно их последствий для "Челси" - и не только, пишет корреспондент The Telegraph Бен Рамсби.

Представители болельщиков выразили обеспокоенность, не вытеснят ли из клуба их спонсора-миллиардера, а также предупредили, что любые меры против него могут отразиться на английских фанатах на чемпионате мира этим летом, говорится в статье.

The Telegraph стало известно, что Абрамович должен объяснить, как он приобрел свое состояние, прежде чем ему разрешат вернуться в страну после истечения срока его британской визы.

Никто не предполагает, что Абрамович совершил какие-то нарушения, но учредитель Общества болельщиков "Челси" Тим Роллс признал в понедельник, что его "не оставляет задняя мысль" о возможном уходе из клуба россиянина, если ему дадут почувствовать, что в Британии он нежеланная персона.

"Да, есть политическая ситуация, - сказал Дейв Чиджи, пришедший на смену Роллсу в 2016 году. - Но, учитывая, что мы собираемся провести чемпионат мира в России, что едет сборная Англии, я не могу поверить, что правительство будет агрессивно".

"Зачем им делать это сейчас? - спрашивает он. - Планируется очень большое присутствие в России - английская команда и около 10 тыс. фанатов". Меры против Абрамовича могут поставить их под угрозу.

Источнки: Инопресса