Заместитель генсека НАТО: "Испания может быть мишенью России, надо готовиться"

Лаура Л. Каро, ABC

Алехандро Альваргонсалес Сан Мартин, представитель Испании, занимающий пост заместителя генсека НАТО, дал интервью испанской газете ABC. Материал подготовлен журналисткой Лаурой Л. Каро.

"Правда ли, что Россия, как уверяла на прошлой неделе немецкая разведка, вмешалась в каталонский кризис вокруг событий 1 октября 2017 года?" - поинтересовались журналисты.

"У испанских властей больше информации - они указали, что были вмешательства, исходившие из конкретных точек, а немецкая разведка это подтвердила. Я добавил бы, что это совпадает с привычной манерой поведения и потому выглядит совершенно правдоподобно", - ответил Альваргонсалес Сан Мартин.

"Но испанское правительство никогда не приписывало эти действия российскому государству. Об этих обвинениях я вас и спрашиваю", - уточнила журналистка.

"Вероятно, у Германии есть информация другого типа. Испания хочет сохранить полную осмотрительность. Конечно, глава разведки (т.е. глава немецкой разведки. - Прим. авт.) ничего не говорит, если у него нет конкретных данных. Определенно нужно принять это во внимание", - сказал замгенсека.

Отвечая на вопрос, могут ли выборы в Испании стать мишенью российской дезинформации, Альваргонсалес Сан Мартин сказал, что Испания "имеет особый вес в европейском проекте и в сфере обороны и безопасности, а потому может стать мишенью, и к этому надо готовиться".

Источник: Инопресса