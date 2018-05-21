Меркель и Путин не замалчивают своих разногласий: их отношения выдерживают и честность

Маркус Акерет, Neue Zürcher Zeitung

Германия и Россия работают над сохранением хороших отношений, несмотря на политические разногласия, пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

То, что накануне встречи с Ангелой Меркель Путин принял в летней резиденции в Сочи Башара Асада, являющегося персоной нон грата для Запада, несло в себе скрытый смысл: никакой другой гость не мог бы лучше подчеркнуть демонстрацию Москвой ее внешнеполитической самостоятельности и одновременно центральной роли в мировой политике, полагает Акерет.

Однако нацеленными провокациями Меркель не вывести из равновесия: настойчиво и с необходимой ввиду серьезных разногласий дистанцией канцлер ведет прагматичную политику в отношении России, отмечает журналист.

Хотя конфликт между Западом и Востоком в последнее время казался более безвыходным, чем когда-либо, благодаря решению Трампа об одностороннем выходе из ядерного соглашения с Ираном, Россия и Евросоюз имеют теперь некоторые общие интересы в отношениях с Тегераном, говорится в статье.

Такая новая расстановка сил, вызванная бесцеремонным обращением Трампа с европейскими интересами, как раз кстати для Путина, считает Акерет: прямое и косвенное экономическое давление США на Европу с помощью пошлин на импорт, возобновление иранских санкций и последствия санкций в отношении России являются, по мнению Москвы, шансом для реализации ее собственных интересов. "Вероятно, ни Меркель, ни Путин не питают иллюзий насчет того, насколько европейские компании будут готовы поставить под угрозу свои деловые отношения с США из-за России или Ирана. Несомненно, Меркель была настороже, чтобы Путин не использовал ее в своих интересах. Вопрос, в какой мере возможно сотрудничество ЕС и России по Ирану, остается открытым", - комментирует журналист.

Что касается Сирии, то в очередной раз стало ясно, насколько отличаются подходы к решению конфликта, даже если оба политика, по крайней мере внешне, поддерживают усилия ООН. Для России в Сирии есть только один партнер для переговоров, и это Асад, констатирует журналист, отмечая, что на встрече с Меркель Путин высказал пожелание о предоставлении Европой экономической помощи Асаду.

Положительные новости принесла встреча двух лидеров в вопросе проекта "Северный поток-2", сторонники которого в Германии уделяют мало внимания интересам других заинтересованных стран Центральной и Восточной Европы, что пытается исправить новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Однако "российский комплекс" у немцев сидит глубоко; он отмечен странным мнимым душевным родством, взаимным культурным восхищением и ностальгией по силовой политике, как и чувством вины", считает Акерет.

Те, кто критикуют Мааса и Меркель за дистанцирование от России и призывают к диалогу, часто забывают, что в последние годы этот диалог был непрерывным, даже после тяжелейшего испытания для отношений России и Запада - аннексии Крыма и военного вмешательства Москвы в Донбассе. На это Путин и Меркель обратили внимание на пресс-конференции. С другой стороны, существует сбивающее с толку "слепое пятно" - разрушенное доверие. Даже с учетом всех претензий Москвы к Западу в последние 20 лет, "захват ею территорий и военная дестабилизация выходят для Запада за рамки любого понимания", пишет Акерет.

"Россия видит в Германии своего рода привилегированного партнера. Это показала относительно расслабленная атмосфера, в которой выступали Меркель и Путин. То, что оба политика не замалчивали разногласий, может даже быть полезным для отношений: они выдерживают и откровенность", - заключает журналист.

Источник: Инопресса