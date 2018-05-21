Игроки сборной России по футболу под подозрением

Флориан Ризевик, Хайо Зеппельт, Томас Флемер, ARD

Подозрительные пробы футболистов национальной сборной России, вероятно, были недостаточно изучены, пишут журналисты Флориан Ризевик, Хайо Зеппельт и Томас Флемер на сайте передачи Sportschau немецкого телеканала ARD.

В декабре 2014 года Всемирным антидопинговым агентством WADA были изъяты пробы 155 российских футболистов, среди которых были и игроки национальной сборной, напоминает издание. При этом в московской лаборатории о подозрительных пробах умолчали - соответствующее указание поступило напрямую от Виталия Мутко, занимавшего тогда пост министра спорта РФ. "В 2008 году я получил приказ от Мутко о том, что нам не нужны положительные пробы в футболе", - заявил в эксклюзивном интервью каналу ARD Григорий Родченков, бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории. По словам Родченкова, Мутко не хотел, чтобы общественность узнала о проблемах в российском футболе. "Футбол не трогать", - так якобы прозвучало распоряжение Мутко в адрес Родченкова. Сам Мутко на запрос ARD касательно данных обвинений не ответил, говорится в публикации.

На то, что футбол вовлечен в систему российского допинга, указал в своем расследовании еще Ричард Макларен, напоминают журналисты. В октябре прошлого года в распоряжении следователей WADA оказался банк данных с результатами 63 тыс. проб российских спортсменов. По информации ARD, в этой выборке "большое двузначное число" проб принадлежит российским футболистам. Правда, следователи располагают только копией соответствующих документов - необходимый для выяснения истины оригинал по-прежнему находится в московской лаборатории. Как заявил в разговоре с изданием главный следователь WADA Гюнтер Янгер, следователи направили в московскую лабораторию четыре письма с просьбой предоставить оригинальные документы, но не получили ответа.

Имеющиеся копии документов следователи WADA направили в FIFA. По мнению Янгера, футбольная ассоциация должна в первоочередном порядке рассмотреть результаты проб. "Я могу сказать, что у нас, конечно, есть данные, которые очень, очень подозрительны и которые необходимо расследовать соответствующим образом", - заявил Янгер.

Однако для президента FIFA Джанни Инфантино вопрос допинга в футболе не имеет большого значения. Критикам внутри FIFA приходится тяжело. Те, кто хотел провести расследование по поводу российских игроков или должностных лиц, потеряли свои посты, говорится в публикации.

По словам инсайдера из FIFA, пожелавшего остаться анонимным, очевидно, что Джанни Инфантино не хочет по неосторожности лишиться благосклонности русских. "Тот, кто при Инфантино критически высказывается против России, рискует своей карьерой. Абсолютно ясно, что Инфантино хочет защитить российские интересы, чтобы не разозлить российских спонсоров", - заявил инсайдер. В FIFA на соответствующий запрос издания не ответили, передают журналисты.

По мнению инсайдера, в FIFA знают, что есть серьезные подозрения касательно нескольких российских игроков и функционеров. По словам нескольких информаторов, список с 155 подозрительными пробами футболистов был предоставлен FIFA еще в первом полугодии 2017 года.

В футбольной ассоциации заявляют, что расследование все еще ведется, и обещают предоставить новые данные в ближайшие недели. Однако на вопрос о том, было ли проведено исчерпывающее исследование проб находящихся под подозрением футболистов российской сборной, в FIFA не ответили.

По мнению Макларена, до начала ЧМ продвижений в этом вопросе ждать не стоит. Эксперт уверен, что, вопреки предписаниям WADA, FIFA не проводила исследования проб российских футболистов, говорится в статье.