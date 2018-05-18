Президент Сербии: "Любите страну ваших детей!"

Маттиас Беерманн, Rheinische Post

Президент Сербии Александр Вучич хочет привести свою страну к вступлению в ЕС. От Европы он ожидает четкого плана действий, а также помощи в справедливом решении конфликта в Косово. Журналист немецкого издания Rheinische Post Маттиас Беерманн побеседовал с президентом.

"В силу своего расположения моя страна имеет большое стратегическое значение. Она маленькая, но при этом самая большая среди Балканских стран. Мир и стабильность в регионе немыслимы без участия Сербии", - заявил политик.

Обращаясь к теме вступления Сербии в Евросоюз, Вучич отметил: "Мы хотим максимально четкого плана действий, мы хотим знать, чего ждет от нас ЕС. Но важным является и то, чтобы помощь ЕС людям в регионе наконец стала по-настоящему ощутимой".

Конфликт с Косово - "крайне чувствительная тема" для сербов, сказал политик. "Абсолютно немыслимо, чтобы Сербия при решении этого конфликта в итоге оказалась с пустыми руками. Нам нужен честный компромисс, а это означает, что обе стороны должны пойти на уступки", - уверен Вучич. Сербия, возможно, должна принести большие жертвы, однако ожидать от сербов "полного унижения" в этом вопросе нельзя, считает президент: "Решение должно быть принято большинством, иначе мы сразу испытаем новую волну сербского национализма".

Действительно ли сербы готовы пойти на уступки в косовском вопросе?

"Сегодня, вероятно, три четверти сербов предпочитают заморозить конфликт, но не идти на компромисс. Но когда-нибудь этот конфликт "оттает", это бомба замедленного действия, политическая ипотека для моей страны и всего региона, - полагает Вучич. - Нет, мы должны решить эту проблему, причем не через 100 лет. (...) Я хотел бы, чтобы мои сограждане приняли близко к сердцу то, что однажды сказал сербский писатель Борислав Пекич: "Любите страну ваших детей, а не ваших предков!".

На вопрос журналиста о том, не станут ли близкие отношения с Москвой препятствием для вступления Сербии в ЕС, Вучич заметил, что ни разу не слышал от Владимира Путина возражений против желания Сербии вступить в ЕС. Вступление Сербии в НАТО могло бы, конечно, стать проблемой для России, однако Сербия хочет оставаться нейтральной в военном смысле, подчеркнул собеседник издания.

Вучич рассказал о своем личном отношении к Путину: "Я знаю его очень хорошо и испытываю к нему большое уважение. Он очень умный человек. И я знаю, что Сербия может на него положиться. Трижды мне действительно срочно была нужна его помощь, и трижды я смог немедленно связаться с ним по телефону". Президент отметил, что сербы "не забывают дружбу русских". "Поэтому я всегда говорил, что мы никогда не присоединимся к санкциям ЕС против России", - добавил политик.

"Означает ли это, что вы одобряете аннексию Крыма Россией?" - поинтересовался Беерманн.

"Мы не признавали Крым частью России, и мы этого не сделаем", - заявил Вучич.

Источник: Инопресса