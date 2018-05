Тысячи связанных с Россией рекламных объявлений на Facebook показывают, как пропаганда становилась все более изощренной

Дипа Ситараман, Джорджия Уэллс, Байрой Тау, The Wall Street Journal

Обнародованные документы демонстрируют, как тактика российских пропагандистов на Facebook становилась все более утонченной и провокационной на протяжении двух лет до и после президентских выборов в США в 2016 году, сообщает The Wall Street Journal.

Демократы из комитета по разведке Палаты представителей впервые опубликовали более чем 2 тыс. объявлений, которые, по данным Facebook, были оплачены прокремлевским "Агентством интернет-исследований".

"Поддерживаемые Россией страницы поначалу применяли сравнительно простые приемы, покупая рекламу, нацеленную на крупные сегменты: например, все пользователи Facebook, живущие в США. Многие из этих объявлений не получили большого отклика. К 2017 году, как показывают документы, тактика стала изощреннее. Покупалась реклама, сфокусированная на заданном радиусе вокруг конкретных городов и нацеленная на людей определенных профессий, таких как шахтеры или работающие на определенных работодателей, - в том числе сам Facebook", - говорится в статье.

"Объявления показывают, насколько агрессивно и всеохватно поддерживаемые Россией страницы делали упор на острые социальные и расовые проблемы, в том числе вопросы нелегальной миграции и полицейской жестокости", - пишет WSJ.

"Лишь в части объявлений открыто упоминались выборы, и в основном это были нападки на кандидата от демократов Хиллари Клинтон или сомнения по поводу федерального правительства", - отмечают авторы статьи. Так, в день выборов объявление страницы Williams&Kalvin призывало темнокожих избирателей к бойкоту. "В этот раз мы выбираем между двумя расистами. Ни один не представляет чернокожих. Не ходите голосовать", - говорилось в рекламе, просмотренной почти 8,5 тыс. раз.

На ранних стадиях "Агентство интернет-исследований" основное внимание уделяло расовым и социальным вопросам. "По мере приближения выборов российские страницы все больше налегали на политику", - пишет газета.

"В 2015 году мало какие из объявлений вызывали значительный интерес, зачастую у них не было просмотров вообще или пара десятков. По мере продвижения пропагандистской операции исполнители экспериментировали с более сложными приемами, и некоторые из объявлений начинали становиться вирусными, - рассказывают журналисты. - К 2016 году агентство задействовало "похожие аудитории" - продвинутый рекламный инструмент Facebook, который позволяет маркетологам задавать Facebook профили людей той категории, до которой они хотят донести рекламу".

"В течение двух дней в сентябре 2016 года агентство опубликовало четыре объявления для продвижения митинга "Шахтеры за Трампа" в Пенсильвании, ориентируясь на все более конкретные демографические группы: от людей, живущих в пределах 50 миль от Нью-Йорка, до жителей Аллентауна, Эри и Скрантона, название профессии которых - шахтер", - говорится в статье.

"Во многих объявлениях "Агентства интернет-исследований" есть грамматические и орфографические ошибки, а у некоторых нет явной политической задачи, - отмечает издание. - В июне 2015 года страница L for life купила объявление, нацеленное на людей, интересующихся "пейзажной живописью или пейзажем". Реклама содержала фотографию города с горой на заднем плане и подписью: "Such a beautiful day! Such a beatiful (sic) view!" ("Какой прекрасный день! Какой прекрасный вид!"; "прекрасный" написано с ошибкой. - Прим. ред.)

Другие объявления были направлены на сотрудников Facebook. "В начале 2017 года агентство потратило 10 долларов на то, чтобы показать рекламу сотрудникам Facebook мужского пола, живущим в пределах 10 миль от Пало-Альто. "Хотите увидеть топ-5 девушек, пытавшихся устроиться на работу в Facebook?" - говорилось в рекламе. На объявление кликнули 19 раз", - сообщают журналисты.

Источник: Инопресса