12:18 10.05.2018 | Дайджест | Новости 100193644

На путинском параде Нетаньяху стремился достичь взаимопонимания по Ирану

Ярослав Трофимов, The Wall Street Journal

Чтобы снискать расположение Путина, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху мало что мог предпринять, кроме как поучаствовать в военном параде на Красной площади - празднестве, которое западные лидеры стали игнорировать после вторжения на Украину в 2014 году, пишет корреспондент The Wall Street Journal в Москве Ярослав Трофимов.


"Стоя рядом с Путиным, когда по площади проезжали межконтинентальные баллистические ракеты, Нетаньяху дошел до того, что приколол к пиджаку черно-оранжевую георгиевскую ленту - символ военной славы России, ставший также эмблемой российского ирредентизма", - сообщает журналист, отмечая, что эта эмблема запрещена на Украине. У президента исторически союзной России Сербии Александра Вучича такой ленточки не было.

Нетаньяху приземлился в Москве спустя считанные часы после израильского авиаудара по позициям Ирана под Дамаском. Поскольку Трамп вышел из ядерного соглашения с Ираном, а удары Израиля по Сирии набирают силу, Ближний Восток соскальзывает в состояние войны, считает автор статьи. Некоторые из представленных на параде в Москве вооружений, такие как системы ПВО С-300, могут вскоре оказаться в руках режима Асада и ограничить возможности Израиля проводить операции в небе над Сирией.

"Нетаньяху, усердно развивавший личные отношения с Путиным, стремится убедиться, что Россия не увязывает проблемы безопасности Израиля со своим более широким конфликтом с Западом", - разъясняет автор статьи.

"Русские беспокоятся, что мы можем взяться за Асада, а мы им говорим, что не собираемся браться за него, если он не позволит иранцам нападать на нас", - сказал WSJ Эран Лерман, до 2015 года занимавший пост директора по внешней политике в Совете национальной безопасности Израиля.

"Наши разговоры с русскими довольно прагматичны. Мы относимся друг к другу серьезно. Но наша возможность проводить эти переговоры проистекает из того, что Израиль способен уважать и чтить неизмеримую жертву народа России в ходе Великой Отечественной войны", - добавил он.

Директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал: "Путин сталкивается с тяжелым вызовом. Россия не может отказаться от партнерства с Израилем и не может отречься от партнерства с Ираном. Прямая конфронтация между Израилем и Ираном уничтожит не только все планы по сирийскому урегулированию, но и любого рода стабильность в регионе. Я думаю, Путин сделает все возможное, чтобы это предотвратить".

Одной из таких возможностей для Москвы может быть наращивание усилий по посредничеству между Израилем и Ираном. "Если хочешь разговаривать с иранцами, придется говорить с русскими, - сказал WSJ бывший посол Израиля в Москве Цви Маген. - Россия может предложить стать посредником между Ираном и Израилем и начать переговорный процесс. Если это произойдет, Россия заработает много очков в международной игре против Запада".

Празднование Дня Победы в путинской России близко к государственной религии, поясняет читателям Трофимов. Официальная пропаганда связывает триумф 1945 года с нынешними проблемами России, а Запад отождествляет с современным воплощением нацистов. Израиль пока избегал того, чтобы в восприятии Москвы он был связан с вражеским Западом, добавляет журналист.

Во время переговоров Путин подчеркнуто признал общность Израиля и России в отношении к Второй мировой войне. Нетаньяху поблагодарил Россию за победу над нацистами и тут же обвинил Иран в подготовке второго Холокоста.

"Если бы не эти личные отношения между Путиным и Нетаньяху, наши отношения с Израилем были бы намного более напряженными, - сказал изданию Андрей Кортунов. - Расходящихся интересов много. И если бы у Путина и Нетаньяху не было возможности вести в Москве неофициальный диалог, многие проблемы было бы значительно труднее решать или даже обсуждать".

Источник: Инопресса


Нетаньяху  парад  Путин  взаимопонимания по Ирану  

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