Как весь мир пытается спасти иранскую ядерную сделку от попыток Трампа ее саботировать

Ким Сенгупта, Independent

Предпринимаются согласованные международные усилия спасти иранскую ядерную сделку от попыток Дональда Трампа саботировать ее, причем французские, немецкие и британские чиновники должны встретиться с их иранскими коллегами на следующей неделе, пишет Independent. "В то же время Россия и Китай, два других государства, подписавших соглашение, ведут переговоры с Ираном по укреплению торговых и политических отношений в противовес американским санкциям", - говорится в статье.

Среди европейских правительств, как утверждается, существует распространенное мнение, что Трамп решил проигнорировать традиционных западных союзников в пользу стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией, которые пообещали купить американское оружие на сумму в несколько миллиардов долларов, и израильского правительства Биньямина Нетаньяху. Это, по словам министров и чиновников, побуждает к фундаментальному переосмыслению стратегии, отмечает автор статьи Ким Сенгупта.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Трамп не оставил Европе другого выбора, кроме как бороться за свои ценности. США, заявил он, "больше не хотят сотрудничать с другими частями света. В данной ситуации мы должны сместить США, которые утратили силу как международный игрок и из-за этого - в долгосрочной перспективе - влияние".

ЕС планирует просить сделать исключения для своих компаний и финансовых учреждений из американских санкций, хотя это вряд ли произойдет. "Международное влияние американских санкций делает США экономическим полицейским планеты, это неприемлемо", - заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Источник: Инопресса