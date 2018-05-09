Президент Армении: "Мы показали всем, что можем действовать цивилизованно"

Даниэль Шульц, Tageszeitung

Президент Армении Армен Саркисян верит в окончание кризиса в стране. Журналист немецкого издания Tageszeitung Даниэль Шульц побеседовал с президентом.

Отвечая на вопрос о причинах недовольства граждан Армении, Саркисян отметил: "Пожилые люди негодуют из-за того, что их пенсии зачастую слишком низкие. Молодые люди не видят будущего. Большую часть проблемы представляет собой коррупция. Она есть везде, но речь идет о ее масштабе и об отношении общественности к коррупции. Многие несчастливы из-за слишком сильной поляризации общества".

"Если население было недовольно, то почему прошлое правительство не реагировало на это ранее?" - поинтересовался журналист.

"Если бы они прислушивались, то такой ситуации никогда бы не было. Они не прислушивались", - ответил президент.

Говоря об отставке бывшего премьер-министра Сержа Саргсяна, Саркисян отметил, что очень высоко оценивает то, что политик такого калибра после 30-летней карьеры принял такое решение.

"Во время этих протестов у нас не было столкновений. Все были едины во мнении о необходимости диалога и соблюдении конституции. Это самое большое достижение этого движения. И это заслуга всех: людей на улице, полицейских, студентов и политиков. Мы показали, что мы можем действовать цивилизованно", - подчеркнул политик.

"Считаете ли Вы, что протесты были полезны для армянской демократии?" - спросил Шульц.

"Каждое законное выражение мыслей и идей полезно. К сожалению, существует советский феномен, который все еще жив. Люди боятся что-то говорить. В Восточной Германии это тоже не прекратилось сразу же после падения Берлинской стены. Для того чтобы разрушить стену в голове, нужны годы, - уверен Саркисян. - Будучи профессором, я преподавал в московском университете физику и математику. На лекции сидели 150 студентов, и когда после лекции я спросил, есть ли у кого-то вопросы, я увидел, что все они боялись задать вопрос. Так построено наше общество".

По мнению Саркисяна, протесты в Армении не имеют абсолютно ничего общего с другими протестами против автократических режимов, в частности с "Майданом" на Украине. "Они сильно отличаются. Хотя бы потому, что у нас единая страна, что нельзя было сказать об Украине. Они отличаются, потому что мы показали, что мы в нашей стране можем вести настоящий цивилизованный диалог", - добавил президент.

Есть ли российское влияние в том, что сейчас происходит?

"Давайте оставим русских в стороне. Знаете, люди еще говорят, что есть европейское влияние. Однако то, что происходит здесь, это армянская проблема. Когда у тебя проблемы в собственном доме, нельзя обвинять в них своего соседа или его тещу, это ничего не даст", - отметил Саркисян.

Источник: Инопресса