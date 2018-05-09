Начало четвертого срока Путина: Дмитрий Медведев остается

Корреспондент, The Times

"Дмитрий Медведев обеспечил себе очередной срок на посту премьер-министра России, когда нижняя палата парламента в основном большинстве проголосовала за то, чтобы давний сторонник президента Путина остался на своей должности. В общей сложности 347 депутатов поддержали его кандидатуру, 56 проголосовали против. Коммунистическая партия и "Справедливая Россия" выступили против, сообщает The Times со ссылкой на AFP.