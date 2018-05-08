Новые шесть лет Путина начинаются с пустых обещаний

Андре Баллен, Handelsblatt

Российский президент в период четвертого срока обещает провести реформы. Однако, несмотря на жесткие санкции, из этого ничего не выйдет: Кремль слишком боится потерять контроль, считает журналиHandelsblatt Андре Баллен.

Ничего революционного в речи Путина по случаю вступления в должность гости церемонии не услышали. Путин требует "прорыва во всех сферах жизни", но о том же он говорил и в обращении к нации два месяца назад, и в 2012 году, когда объявил о технологической трансформации России, отмечает Баллен.

Все остается по-старому, и это не вызывает удивления, пишет автор. Так, в качестве кандидата на пост премьер-министра Путин снова предложил Дмитрия Медведева, которого он демонстративно поддерживал в последние месяцы.

Это, вероятно, означает, что в правительстве будут лишь внешние изменения, полагает журналист. О составе нового правительства станет известно в течение двух недель. В любом случает ожидается возвращение давнего доверенного Путина Алексея Кудрина. По мнению политологов, его назначение призвано, в частности, ослабить напряженность в отношениях с Западом.

Главные политические решения будут по-прежнему приниматься в Кремле. Принципиального изменения курса не предвидится.

Несмотря на существующее недовольство социальными и экономическими проблемами, большинство россиян объединились вокруг Путина, а любая оппозиция вызывает подозрения. Путин крепко сидит в седле и будет верен своей политике и своей риторике, уверен Баллен.

"С другой стороны, это означает, что конфликт между Западом и Востоком будет продолжаться и санкции быстро не исчезнут. Наоборот: в конфликте с Вашингтоном российской экономике потенциально грозят новые нагрузки", - отмечает журналист.

При этом недавнее падение "Русала" показало, насколько чувствительны к таким ограничениям сырьевые экспортно ориентированные отрасли экономики. В случае продолжительной изоляции технологическое отставание России грозит стать еще больше.

Без коренных институциональных реформ нельзя достичь и еще одной цели президента - добиться роста экономики, превышающего средние мировые показатели, продолжает Баллен. Но, пока цены на нефть будут оставаться стабильными, не стоит бояться нового кризиса, и, возможно, Кремль попытается пересидеть проблемы еще несколько лет.

Между тем все более актуальным становится вопрос: что будет после 2024 года? Какие последствия может иметь изменение конституции в целях сохранения власти, показали события в Армении, являющейся самым близким партнером России на Кавказе. Для Кремля подобный сценарий исключен. Если Путин хочет обеспечить плавную передачу власти, он должен своевременно обозначить преемника, пишет Баллен.

Дмитрий Медведев, кажется, не годится на эту роль. Его популярность намного ниже популярности его давнего партнера по тандему. Вопрос о преемнике Путина остается на повестке дня, заключает автор.

Источник: Инопресса