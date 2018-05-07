12:55 07.05.2018 | Дайджест | Новости 100193347

Владимир Путин нам не царь, заявляют протестующие российским властям

Том Парфитт, The Times

Полиция задержала почти 1,6 тыс. человек по всей России в ходе протестных акций оппонентов президента Путина накануне его инаугурации на четвертый срок, сообщает The Times.


"В субботу на основном митинге в Москве на демонстрантов набросились казаки в камуфляжных куртках. Лидера оппозиции Алексея Навального полиция скрутила через считанные минуты после того, как он пришел", - передает корреспондент Том Парфитт.

"Власти, по-видимому, поддерживали группы мужчин в казачьей одежде или попустительствовали им, чтобы те помогли припугнуть участников демонстрации. На фотографиях видно, как один из них наносит удары нагайкой - традиционным хлыстом", - говорится в статье.

Навального отпустили из полицейского участка, предъявив ему обвинения в нарушении правил массовых собраний и в сопротивлении полиции. "Видимо, пришла команда "до инаугурации не сажать", - написал Навальный в Twitter.

"В субботу протесты под лозунгом "Он нам не царь" прошли в десятках городов и мегаполисов по всей стране", - пишет The Times. "Среди тех, кого полиция, часто применявшая дубинки, выхватывала из толпы, были дети, в том числе 13-летний мальчик", - добавляет корреспондент.

Amnesty International назвала разгон митингов возмутительным и потребовала провести независимое расследование. Замдиректора организации по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев заявил: "Российские власти снова отказались согласовывать протестные митинги, а затем под предлогом этого запрета разогнали собравшихся в Москве и других городах. Но что еще хуже, так это тотальное бездействие полицейских, позволивших неизвестным людям избивать протестующих в Москве".

Исчточник: Инопресса


Владимир Путин  президент  протест  участники демонстрации  

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