Новое наступление России на интернет - и как технически подкованные граждане пытаются его сорвать

Оуэн Мэттьюз, Newsweek

"У Китая есть свой "великий файрвол". Турция блокировала целые сектора интернета, в том числе YouTube, почти десятилетие. Так что до последнего месяца Россия была показательным исключением среди авторитарных государств, дозволяя своим гражданам относительно свободный доступ к "всемирной паутине", - пишет журналист Newsweek Оуэн Мэттьюз.

"Больше это не так. В рамках того, что, похоже, станет конфронтацией исторического значения, российское государство предприняло первое серьезное наступление на сетевую свободу", - отмечает Мэттьюз. 15 апреля российский регулятор интернета Роскомнадзор начал свои попытки заблокировать мессенджер Telegram. "Чем он провинился? Отказался подчиняться новому закону, обязывающему все интернет-компании физически хранить данные о российских пользователях в стране, и не выдал "ключи" безопасности, которые бы позволили спецслужбам читать зашифрованные сообщения", - говорится в статье.

Это "первый в России серьезный акт цензуры", считает Илья Андреев, сооснователь Vee Security - находящейся в Эстонии компании-разработчика программного обеспечения, которая помогала пользователямTelegram обходить запрет. "Государство блокировало маленькие [интернет]-ресурсы с 2014 года", - добавляет он. Если Роскомнадзору удастся заблокировать Telegram, "за этим последует худшее", считает Андреев.

Закон о сохранении данных встал в ряд новых государственных правил, регулирующих интернет, как говорят, в ответ на активное использование террористами зашифрованных мессенджеров. В реальности ФСБ использовала доступ к данным в соцсетях, чтобы арестовывать рядовых пользователей за размещение у себя связанного с оппозицией контента - или просто за его "лайки", поясняет читателям Мэттьюз.

Впрочем, попытка Роскомнадзора заблокировать Telegram быстро превратилась в фарс. Как только регулятор блокировал одного интернет-провайдера, Telegram переключался на другой, пишет автор.

По данным Telegram, его активная аудитория за две недели блокировки сократилась не более чем на 3%; по данным государственной мониторинговой компании "Медиалогия", на 76,5%. "Какими бы ни были реальные цифры, этот конфликт превратился в соревнование между российским государством и технически подкованными гражданами", - отмечает автор. Однако сторонники Telegram опасаются, что это "не та битва, которую Кремль может себе позволить проиграть на глазах у всех", считает консультант по информационным технологиям из Москвы Владимир Марков. "На карту поставлены карьеры чиновников. [Telegram] оставил в дураках Роскомнадзор и ФСБ... Они сделают все, чтобы наказать это неповиновение", - говорит он.

"Вероятно, Роскомнадзор скоро найдет способ закрыть большую часть оставшихся лазеек - что означает, что Telegram станет доступен только через прокси-серверы или виртуальные частные сети; и то и другое является методами маскировки географического местоположения пользователя. Это временное решение неизбежно сделает Telegram менее привлекательным для обычных пользователей, которые не одержимы конфиденциальностью в интернете", - говорится в статье.

"Но более важным последствием запрета Telegram, если в итоге Роскомнадзор преуспеет, будет то, что Россия твердо встанет на путь к интернет-тоталитаризму. В течение многих лет чиновники говорили о создании исключительно российского, контролируемого Кремлем, отдельного интернета", - напоминает журналист.

Отключение России от всемирной сети ознаменует собой серьезный переход к изоляции и репрессиям. Это также может нанести серьезный удар по политической оппозиции Кремля, отмечает Мэттьюз. Если власти смогут успешно закрыть Telegram, то, скорее всего, сайты со ссылками на выступления лидера оппозиции Алексея Навального станут следующими, предполагает он.

Серьезное наступление на свободу интернета также нанесет большой ущерб экономике России, поскольку сфера IT является одной из немногих, в которых страна держится на мировом уровне, говорится в статье.

"Без интернета не будет IT. Социальные и культурные последствия будут ужасными, - считает Андреев. - Это ужасно глупо. Это подобно сжиганию книг".

Источник: Инопресса