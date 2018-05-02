Элита Армении цепляется за власть

Маркус Акерет, Neue Zürcher Zeitung

Мощное давление улиц не впечатлило большинство членов парламента Армении. Теперь Никол Пашинян продолжит политику гражданского неповиновения, пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

Такого 1 мая в столице Армении Ереване не было никогда. Десятки, сотни тысяч людей вышли на улицу, и это не в связи с праздником. Толпы людей, "как муравейник", двинулись в сторону площади Республики, заполняли улицы и другие площади. "Их" кандидат, самопровозглашенный кандидат от народа, Никол Пашинян после протестов, длившихся более двух недель, должен был стать новым премьер-министром Армении, однако он не получил большинства голосов в парламенте, передает издание.

Таким образом, краткосрочная политическая цель, над которой харизматичный народный трибун Пашинян открыто и за кулисами работал в последние дни, не была достигнута. Согласно конституции, через семь дней состоятся новые выборы главы правительства. Признаков того, что Пашинян отступит, нет.

Накануне Пашинян и его самые близкие соратники готовили людей к победе и одновременно предостерегали от ложных надежд на слишком быстрые перемены. Это осознают и многие демонстранты. "Однако они настолько пресытились господствующей коррупцией, связями между политикой и предприятиями, монополией, политическим притеснением, что в их глазах всё лучше того, что есть сейчас, - отмечает Акерет. - Если бы чувство, благодаря которому Пашинян вышел из тени и которое направлено напрямую против Республиканской партии и бенефициаров, не было столь глубоким, было бы невозможно собирать почти каждый вечер десятки тысяч мирных демонстрантов. Это колесо не повернуть назад, даже если в первую очередь депутаты от Республиканской партии хотели создать такое впечатление во время своих выступлений".

Нападки на Пашиняна и утверждения о якобы исходящей от него опасности для страны "лишь увеличивают ореол вокруг этого крайне яркого политика и разоблачают республиканцев", которые, кажется, полностью потеряли поддержку народа и поэтому "цепляются за власть, нагоняя страх и используя воинственную риторику", считает журналист.

Поздним вечером Пашинян выступил перед собравшейся на площади Республики толпой. Он заявил, что "другая Армения" реальна, и призвал народ к протестам по всей стране. Давление, по его словам, сохранится, но оно должно оставаться мирным. Люди вскидывали руки вверх в знак отсутствия насилия и триумфа этого удивительно мирного протеста. Политические маневры лишь еще больше подогрели его. Настолько впечатляющей является пробудившаяся гражданственность - и для Армении это не лучшая новость, заключает журналист.

Источник: Инопресса