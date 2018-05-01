11:10 01.05.2018 | Дайджест | Новости 100192819

Америка поставляет Украине противотанковые ракеты Javelin. Как среагирует Путин?

Шейн Краучер, Newsweek

"Украина получила противотанковые ракеты Javelin американского производства. Этот шаг наверняка повлечет за собой мощную негативную реакцию России", - пишет журналист Newsweek Шейн Краучер.


"Некий чиновник Госдепартамента сообщил "Радио Свободная Европа", что ракеты Javelin уже доставлены после того, как в начале марта было получено разрешение на поставки вооружений украинскому правительству. Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко и один чиновник Госдепартамента подтвердили Newsweek, что поставки состоялись", - говорится в статье.

Опираясь на пресс-релиз Агентства США по сотрудничеству в обороне и безопасности от 1 марта, издание напоминает, что Украина просила ракеты и оборудование, произведенные совместно Raytheon и Lockheed Martin, на общую сумму 47 млн долларов, а именно 210 ракет Javelin и 37 блоков прицельно-пускового оборудования Javelin. "В пресс-релизе говорилось, что правительство США также обеспечит "техническую помощь, транспортировку, обучение и другие соответствующие элементы логистики и поддержки программы", сообщалось, что оружие поступит со складов армии США", пишет издание.

Журнал называет "гневной" реакцию России в декабре 2017 года на разговоры о возможной договоренности между США и Украиной о поставках вооружений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила: "Вашингтон фактически становится соучастником убийства людей".

Источник: Инопресса


ракеты Javelin  США  Украина  Путин  

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