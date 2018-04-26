Иран будет вынужден больше сблизиться с Китаем и Россией

Гайдз Минасян, Le Monde

Тегеран отвергает всякую альтернативу соглашению по ядерной программе, но не исключает переговоров о своей региональной политике, считает Мохаммад-Реза Джалили, специалист по Ирану, почетный профессор в Институте перспективных международных исследований и развития в Женеве. Интервью с экспертом записал журналист Le Monde Гайдз Минасян.

"Из того, что нам известно на данный момент о переговорах между президентами Трампом и Макроном, со ссылкой на их совместную декларацию, представляется, что французский президент, высказавшийся за "новое соглашение", приблизил свою позицию к позиции Дональда Трампа, в отличие от того, о чем он заявил в своем интервью Fox News 22 апреля, где он говорил, что у него нет плана "Б", - сказал Джалили.

"Президент Рухани заранее оспорил легитимность нового соглашения по ядерной программе. Фактически он отбрасывает всякие "новые переговоры с целью пересмотра соглашения", подписанного после многолетних переговоров между Ираном и пятью постоянными членами Совбеза и Германией, однако это не означает того, что Исламская Республика окончательно закрывает дверь перед возможностью всяких переговоров по поводу своей региональной политики", - считает эксперт.

"Менее чем за три недели до даты 12 мая, как вы думаете, президент Макрон сможет спасти соглашение 14 июля, тем более что Россия недавно заявила, что это соглашение "не имеет альтернатив"?" - спросил журналист.

"Москва, как Брюссель и, вполне вероятно, Пекин, соглашается с тем, что нет альтернативы соглашению 14 июля 2015 года. На самом деле, я не уверен, что президент Макрон сможет спасти соглашение, но для ответа на этот вопрос необходимо дождаться 12 мая. Заявляя "Посмотрим, что я решу 12 мая", президент Трамп поддерживает атмосферу сомнения по поводу своего решения. Между тем, даже если он решит остаться в этой сделке, обоснованием его решения могут стать другие факторы, помимо французского давления, речь идет о немецком, британском давлении и особенно о его политике в отношении Северной Кореи, с которой он хочет подписать соглашение по ядерной программе. Его северокорейские собеседники могут засомневаться в надежности слова, данного США в переговорном процессе, если они в тот же момент откажутся от соглашения с Ираном", - пояснил Джалили.

"Какой смысл имело бы сохранение соглашения 14 июля с остальными подписантами, исключая США?" - поинтересовался интервьюер.

"Для того чтобы сохранение соглашения по ядерной программе после выхода США было принято Исламской Республикой, необходимы два условия. Во-первых, чтобы пять остальных стран-подписантов соглашения с Ираном отстаивали общую сильную позицию перед лицом американской администрации и чтобы они после этого реально преградили путь экстратерриториальности американских санкций, которые представляют собой огромное препятствие для развития их экономических отношений с Ираном. Нельзя терять из виду то, что главной задачей Ирана при подписании соглашения 14 июля являлась активизация его экономики. В таких условиях Иран вынужден будет еще в большей степени сблизиться с Китаем и Россией", - утверждает собеседник издания.

Источник: Инопресса