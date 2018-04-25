Усиление "Национальных дружин" усугубляет проблемы Украины, которая уже воюет с Россией

Вероника Мелкозерова, The Washington Times

"Национальные дружины" - "новая патриотическая организации, которая вербует в свои ряды только украинцев мужского пола для "патрулирования улиц" в целях "установления украинского порядка", - пишет журналистка The Washington Times Вероника Мелкозерова.

"Это движение - очередная примета сложного положения демократической власти в Киеве, где правительство пытается отбиваться от сепаратистского движения, поддерживаемого Россией, на востоке, а заодно управиться с тревожными националистическими политическими течениями, которые возникают совсем рядом", - говорится в статье.

"Для нас украинский порядок - это когда наши улицы очищены от преступлений и разврата, - сказал 21-летний Александр Синиок, заместитель командира киевской "Национальной дружины". - Видим несправедливость - вызываем полицейских и заставляем их выполнять свои обязанности".

"Национальные дружины" "уходят корнями в ранее возникшие военизированные организации, такие как "Движение "Азов" - правая военизированная и политическая организация с симпатиями к неонацистам", - пишет автор.

В 2016 году националисты из "Азова" создали партию "Национальный корпус".

Местные политические аналитики говорят, что появление "Национальных дружин" высвечивает разочарование народа в революции Евромайдана 2014 года, отмечает автор.

"Многие украинцы увидели параллель между маршами и уличными патрулями военизированных отрядов на Украине в 2018 году и в нацистской Германии в 30-е годы ХХ века", - говорится в статье.

"Нас называют нацистами просто потому, что о нас не знают и не могут поверить, что в наше время люди могут добровольно рисковать жизнью ради благого дела", - заявил Синиок.

Стальной магнат и депутат Сергей Тарута в 2014 году финансировал батальон "Азов". "Но Тарута заявил, что не имеет никаких связей с движением "Азов" и обвинил "Национальные дружины" в попытках сделаться параллельной вооруженной силой, которую не контролирует гражданское правительство", - пишет Мелкозерова.

"Члены формирований хватают предполагаемых преступников, ссылаясь на закон, разрешающий обычным гражданам кого-либо задерживать, но без применения силы", - говорится в статье.

В чем состоят экзамены для тех, кто желает вступить в "Национальные дружины"? Они демонстрируют, как владеют тактикой уличных боев и навыками тайского бокса, проходят собеседования с командирами "Национальных дружин" и "Национального корпуса", а также тест на знание гражданского права Украины. "Наличие зарегистрированного оружия считалось дополнительным плюсом", - сообщает журналистка.

"Не думайте, будто мы ходим по улицам с оружием, - заметил официальный представитель организации Игорь Вдовин. - Но, если русская война распространится на другие города, мы должны быть готовы ко всему".

Источник: Инопресса